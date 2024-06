El PP guanya les eleccions europees a Espanya (22) per davant de PSOE (20) i Vox (6)

detail.info.publicated acn

El PP ha guanyat les eleccions europees a Espanya amb 22 escons, 9 més que els que va aconseguir el 2019, amb el 99,59% del vot escrutat, que s'ha donat a conèixer a les onze de la nit, quan han tancat els col·legis electorals d'Itàlia. Per darrere del PP, el PSOE queda en segona posició, de tal manera que es giren les posicions d'ara fa cinc anys. Els socialistes han aconseguit 20 escons, 1 menys que aleshores. Al tercer lloc se situa Vox amb 6 escons, 2 més que el 2019, i per darrere triple empat amb 3 escons d'Ara Repúbliques (que igual resultat), Sumar i S'ha Acabat la Festa, que obtenen representació al Parlament Europeu per primera vegada. Podem es queda amb 2 (2 menys), Junts amb 1 (1 menys) i CEUS repeteix l'escó del 2019.