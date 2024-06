Mesa del Parlament, investidura i tornada de Puigdemont, incògnites

Sense un dia de treva després de les eleccions europees, el nou Parlament sorgit dels comicis catalans del 12 de maig celebrarà avui la sessió constitutiva i inicia el laboriós treball per en les properes setmanes aclarir una sèrie d’incògnites de crucial importància per redefinir el mapa polític català: l’elecció de la nova Mesa del Parlament, la investidura del pròxim president, el retorn de Carles Puigdemont i els futurs lideratges a ERC.

La presidència del Parlament és un càrrec clau, ja que és qui ha de proposar un candidat a la investidura: a partir d’avui s’activa un termini de 10 dies hàbils en què haurà d’obrir una ronda de consultes entre els líders parlamentaris i convocar el debat d’investidura, on el candidat ha de reunir la majoria absoluta en primera ronda o la majoria simple en segona volta.

Si el PSC no aconsegueix presidir la Mesa del Parlament, la pot liderar l’independentisme

El PSC, guanyador del 12M amb 42 diputats, aspira a aconseguir el timó del Parlament: ho tindria garantit si el PP i els comuns li prestessin els seus vots però, si no, l’independentisme pot quedar-se la presidència i triar una “Mesa antirepressiva” consensuada per Junts, ERC i la CUP que admeti el vot de Carles Puigdemont i altres diputats que estan fora de Catalunya.Tant el líder del PSC, Salvador Illa, com Puigdemont s’han postulat per a la investidura, que s’haurà de celebrar com a molt tard el 25 de juny. Si fracassa la primera investidura a finals de juny, s’obrirà un període de dos mesos en què hi pot haver nous intents d’elecció d’un president, però si venç el termini sense que això hagi estat possible Catalunya es veurà abocada a una repetició electoral a l’octubre.

Quan la llei d’amnistia aprovada la setmana passada entri ja en vigor, Carles Puigdemont espera que li retirin les ordres de detenció i pugui tornar a Catalunya, segons ha promès, per al dia en el qual se celebri el primer debat d’investidura, fins i tot a risc de ser detingut si els jutges li mantenen les mesures cautelars. Per la seua part, Oriol Junqueras ha anunciat que a partir d’avui abandonarà la presidència d’ERC per tornar a postular-se per liderar el partit en el congrés del 30 de novembre i poder presentar-se així a unes futures eleccions quan hagi estat aplicada l’amnistia. Tanmateix, aquesta idea xoca amb el criteri de part d’ERC, que defensa una renovació de cares.