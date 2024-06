Defensar Lleida com un lobby i reprendre l'Estatut del Municipi Rural

Nou dels 15 diputats que té el Parlament per la circumscripció de Lleida van estrenar ahir escó i els altres sis ja van recollir l’acta el 2021 o bé al llarg de la passada legislatura, com és el cas de Jeannine Abella (Junts), que es va incorporar a mig mandat en substitució de Joan Carles Garcia. Els més veterans van explicar ahir a SEGRE que el seu objectiu en clau lleidatana si prospera la legislatura és reprendre temes pendents que l’avenç electoral va deixar a mitges i fins i tot formar un lobby dels de Lleida per a qüestions compartides d’importància per a Ponent i el Pirineu. Anna Feliu, diputada i presidenta de Junts a Lleida, va citar com a exemple de tasques pendents “aprovar l’Estatut del Municipi Rural, que ha de facilitar l’accés dels pobles petits a subvencions i reduir la burocràcia”.

Òscar Ordeig, del PSC, va aplaudir que “hi ha representació de Lleida a la Mesa del Parlament”, de la mà de la socialista Judit Alcalà, que va ser nomenada secretària quarta, i va assenyalar, en clau territorial, que “és molt important que tots els diputats i diputades de Lleida fem un front comú pels temes importants pel futur del nostre territori. Cal definir un decàleg dels temes més importants que cal portar endavant”.

La cap de llista i diputada d’ERC per Lleida, Marta Vilalta, va valorar la formació d’una Mesa del Parlament “antirepressiva i independentista”, de la qual va dir que garanteix el debat obert “de tots els temes” i els “vots, també, des de l’exili”. Va assenyalar així mateix que Esquerra “és un exemple” del front comú lleidatà en aspectes d’interès quan ha liderat el G10 d’administracions i Universitat de Lleida per reivindicar “no només temes ferroviaris”, sinó també qüestions de territori. També “ho farem al Parlament”, va destacar, i va coincidir a assenyalar l’Estatut del Municipi Rural com un dels principals projectes.La diputada del Partit Popular, Montse Berenguer, va lamentar que la seua formació no aconseguís representació a la Mesa i va dir que defensaran els interessos de les comarques de Lleida i “el bé comú per a tot el territori”.