Josep Rull, proclamat president del Parlament amb el 'sí' de Junts, ERC i CUP

L'exconseller Josep Rull, de Junts, és el nou president del Parlament gràcies a un pacte d'última hora entre els juntaires, ERC i la CUP. Amb la seua elecció, els partits independentistes superen la primera prova de foc de la legislatura, i els grups negociaran la presidència del Govern, que es disputaran Salvador Illa i Carles Puigdemont.

Josep Rull va ser elegit ahir president del Parlament gràcies a un pacte d’última hora entre Junts, ERC i CUP que garanteix el control independentista de la Mesa de la Cambra i relega un PSC que aspirava a liderar-la. Després de dies de negociacions marcats per la campanya de les eleccions europees, el Parlament va celebrar el ple de constitució amb la incògnita de qui el presidiria. Els dubtes no es van resoldre fins al mateix moment de la votació, quan cada partit va posar les cartes descobertes i va exhibir els seus pactes.

Rull va haver d’esperar a la segona votació per ser elegit, després que a la primera cap dels candidats no aconseguís el suport de la majoria absoluta. El diputat de Junts va ser nomenat finalment amb l’aval del seu partit, d’ERC i la CUP. En total, 59 vots a favor, davant dels 42 que va aconseguir la diputada del PSC Sílvia Paneque. La mesa d’edat del Parlament, formada per Agustí Colomines (Junts), Mar Besses (ERC) i Júlia Calvet (Vox), va comptabilitzar el vot dels diputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig, desafiant el Tribunal Constitucional (TC), que la setmana passada va anul·lar el vot telemàtic de Puig. Tant PP com Vox han anunciat recursos al TC per aquesta qüestió, i el partit de Santiago Abascal també va avançar una querella per prevaricació i desobediència contra Colomines i Besses.En el seu primer discurs com a president de la Cambra, Rull va prometre “garantir el principi d’inviolabilitat parlamentària”, perquè “cap diputat no pot ser perseguit per expressar la seua opinió o el seu vot”. També va subratllar l’“anomalia” que va dir que suposen els escons buits de Puigdemont, Puig i el diputat d’ERC Ruben Wagensberg i va prioritzar “revertir l’emergència lingüística del català i l’aranès”.L’expresident Carles Puigdemont va felicitar Rull a través de les xarxes socials, i va dir que la seua elecció es va decidir en una negociació “de costat”.La portaveu d’ERC, la lleidatana Marta Vilalta, es va mostrar satisfeta amb el pacte amb Junts i la CUP i va dir que la seua formació va prioritzar “la Mesa antirepressiva” a presidir el Parlament. Per la seua part, la CUP va lamentar que Junts no donés suport que ERC presideixi el Parlament per rubricar una Mesa “antirepressiva, democràtica i sobiranista” sumant a l’acord els comuns.En canvi, la diputada del PSC Alícia Romero va criticar que els vots que van permetre la investidura de Rull formen part d’una “minoria de bloqueig” que “no és una majoria operativa” per governar. En aquest sentit, va assenyalar que el bloc independentista “ja va fracassar la passada legislatura, quan tenia majoria absoluta”, i va reivindicar deixar pas a un acord d’esquerres al Govern. Els comuns van retreure a ERC i la CUP que hagin “preferit” que “un partit de dretes com Junts” presideixi el Parlament, i el PP va lamentar que l’independentisme “marqui els tempos” de la investidura.

Pacte per a la Mesa “antirepressiva” amb presència d’una lleidatana

El pacte segellat entre Junts, ERC i CUP garanteix que el Parlament compti en aquesta legislatura amb una “Mesa antirepressiva”, amb majoria independentista i en la qual juntaires i republicans tindran dos representants cada un, i el PSC, tres. Raquel Sans, d’ERC, i David Pérez, del PSC, seran els vicepresidents primer i segon, respectivament. Pel que fa a les secretaries, els tres grups independentistes van repartir els seus vots entre Glòria Freixa, de Junts, i Juli Fernández, d’ERC, i seran els secretaris primer i segon. Per la seua part, el PSC es va assegurar les secretaries tercera i quarta, que ocuparan Rosa Maria Ibarra i la lleidatana Judit Alcalà.

Deu dies hàbils per proposar un candidat a president

L’elecció del president del Parlament suposa l’avantsala de la formació del nou Govern i, per tant, de l’elecció del futur president de la Generalitat. El pacte segellat ahir per Junts, Esquerra Republicana i la CUP té d’entrada una conseqüència directa: Josep Rull té ara té 10 dies per obrir una ronda de consultes amb els partits i proposar un candidat per a la investidura, que se celebrarà com a molt tard el proper 25 de juny. El líder del PSC, Salvador Illa, ja s’ha postulat, però en mans de Rull queda ara la decisió de si el proposa a ell com a candidat o si dona prioritat a l’expresident Carles Puigdemont, que també aspira a ser investit.