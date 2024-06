Junqueras deixa ara la presidència d'ERC però provarà de recuperar-la

Oriol Junqueras va deixar ahir de ser president d’ERC, però es veu amb força per presentar-se a la reelecció al congrés del 30 de novembre. Ara es dedicarà a buscar “el renovat aval” de les bases republicanes, no renuncia “a res”, i dona per fet que es presentarà a la reelecció per presidir ERC. De fet, aspira a ser cap de llista en les pròximes eleccions al Parlament, tot i que caldria veure si estaria habilitat aquesta tardor, quan tindria lloc una hipotètica repetició electoral. La secretària general d’ERC, Marta Rovira –que deixarà el càrrec al novembre–, agafa les regnes del partit per pilotar les negociacions de la investidura.

Junqueras no se sent responsable ni dels èxits ni tampoc dels fracassos del mandat d’Aragonès. Aquesta visió xoca amb el que explica el sector més proper a Rovira i Aragonès que, per exemple, desaprova que imposés i vetés alguns noms a les llistes del 12-M, inclòs el d’algun conseller que Aragonès volia incloure en la seua candidatura.

Ara s’obre un procés en el qual les “famílies” d’Esquerra podran mesurar les seues forces

Al nucli dur de Junqueras es troben Pau Morales (secretari d’organització) o Juli Fernàndez (secretari general adjunt). També el portaveu a Madrid, Gabriel Rufián; el conseller Joan Ignasi Elena; el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó; i càrrecs locals com Eva Baró (Barcelona) o Carles Comes Marco (Lleida).Rovira, per la seua part, compta amb noms de confiança com el mateix Aragonès, o càrrecs del Govern com Laura Vilagrà, Ester Capella, Roger Torrent, Tènia Verge o Sergi Sabrià. S’hi poden sumar figures més de l’entorn d’Aragonès, com Carles Campuzano, Núria Cuenca, Natàlia Garriga o Natàlia Mas. A part, el rovirisme també compta amb figures clau en l’estructura del partit com l’adjunta a la secretaria general i portaveu, la lleidatana Marta Vilalta.