Junts guanya en set de cada deu municipis i ERC supera el PSC

Junts es va imposar en 7 de cada 10 municipis de Lleida en les eleccions europees de diumenge, igual com ho va fer a les autonòmiques del passat 12 de maig. Va guanyar en prop de 170 dels 231 que conformen la província, seguit, aquesta vegada, per ERC, que va obtenir la victòria a les urnes en més d’una trentena de poblacions. Els republicans, que anaven en coalició amb Bildu, Bloc Nacionalista Gallec i Ara Més, van aconseguir vèncer en més municipis que en les autonòmiques al quedar-se en segon lloc davant del PSC, que va aconseguir la primera posició en 25. En les passades autonòmiques els socialistes van desbancar ERC. Tanmateix, el PSC va aconseguir imposar-se en tres capitals de comarca: la Seu d’Urgell, Vielha i el Pont de Suert. També a la Pobla de Segur van guanyar. La població pallaresa és la localitat natal de Josep Borrell, cap de la diplomàcia de la UE i vicepresident de la Comissió Europea. Va aconseguir una ajustada victòria, superant només en 13 vots la candidatura de Junts.

Pel que fa a aquesta última formació, es va consolidar com la primera força política de la província igual com ho va fer en les passades eleccions catalanes, en les quals va aconseguir guanyar en el 87% dels municipis lleidatans. Va ser la primera força a les Borges Blanques, Balaguer, Tàrrega, Cervera, Mollerussa, Solsona i Tremp, mentre que ERC va guanyar a Sort. El PP només va guanyar en dos municipis. A Arres, en la Val d’Aran, i a Aitona, al Segrià. En aquest últim, el PP també va guanyar en les últimes europees del 2019. En aquesta ocasió ha obtingut 153 sufragis davant dels 135 del PSC. En les passades autonòmiques va guanyar Junts. Es va produir un empat en cinc municipis: A Torrelameu ERC i Junts van obtenir 71 vots, a l’Espluga Calba també van fer taules juntaires i republicans amb 27 sufragis; als Omellons van empatar a 22 vots PP i PSC; a Vinaixa amb 52 Junts i PSC i a Canejan, PSC i ERC amb 7.Els socialistes mantenen el seu feu a la Val d’Aran on van obtenir la victòria a Les, Bossòst, Vilamós, Es Bordes, Vielha i també a Naut Aran. També a l’Alt Segrià, on va ser primer a Alfarràs, Almenar, Almacelles, Rosselló, Alcoletge, Puigverd de Lleida, Torres de Segre i Aspa. A Alcarràs Junts, que va obtenir 443 sufragis, va guanyar el PSC per un sol vot. Menció especial per a Gimenells, on el PSC va obtenir 92 sufragis davant del Partit Popular. Junts va guanyar les autonòmiques en aquest poble on és alcalde l’ultradretà Dante Pérez.