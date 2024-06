Sánchez anuncia un paquet addicional d’ajuda per a Palestina de 16 milions d’euros el 2024

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que un paquet addicional de 16 milions d’euros per ajudar Palestina mentre ha insistit en la necessitat que totes les parts en el conflicte en Gaza compleixin el Dret Internacional.

Sánchez ha fet l’anunci durant la seua participació en conferència ''Llamada a la acción: Respuesta humanitaria urgente para Gaza' està copatrocinada pel rei Abdalá II de Jordània, el president egipci, Abdelfatá al Sisi, i el secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, que s’ha celebrat a la vora del mar Mort a Jordània.

El president ha incidit que "la situació és més greu que mai" a Gaza, on s’està desenvolupant una "tragèdia", i per això ha defensat que cal incrementar "de manera significativa" l’ajuda humanitària i l’assistència que entra a la Franja de Gaza.

En aquest sentit, ha recordat que el govern espanyol ja va triplicar el seu suport a Palestina el 2023 fins assolir els 50 milions d’euros en ajuda humanitària i finançament per al desenvolupament. "El nostre compromís envers Palestina continuarà i s’intensificarà l’any 2024", ha assegurat, anunciant que hi haurà "un paquet addicional de 16 milions d’euros".

Sánchez ha aprofitat en aquest punt per reiterar el suport d’Espanya a l’Agència de l’ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA), a la qual en els últims mesos s’han destinat 23,5 milions d’euros. "Hem de mantenir o fins i tot augmentar el nostre suport a l’UNRWA, que ha de poder operar en Gaza", on "el seu treball és més crucial que mai", ha sostingut.

D’altra banda, ha celebrat la resolució del Consell de Seguretat recolzant la proposta d’alto el foc formulada pels Estats Units i ha instat Israel i Hamàs que "actuïn de manera responsable i aprofitin la nova oportunitat que se’ns dona".

Les resolucions de la CIJ són vinculants

Així mateix, ha insistit en la necessitat de complir amb el Dret Internacional Humanitari i ha deixat clar que "totes les parts" en aquest conflicte han de complir les resolucions del Tribunal Internacional de Justícia (CIJ), que ha dictat mesures cautelars reclamant entre altres a Israel que aturi l’ofensiva sobre Rafá. "Són vinculants per a tots els membres", ha recordat.

Sánchez ha explicat que ha estat precisament l’incompliment de les esmentades mesures cautelars el que ha portat Espanya a unir-se a la causa oberta per Sud-àfrica en la CIJ contra Israel per presumpta violació de la Convenció contra el Genocidi. "El Dret Internacional s’ha de respectar", ha remarcat.

Finalment, ha volgut deixar clar una vegada més que el reconeixement de Palestina com a Estat el passat 28 de maig no va ser "un gest simbòlic". "No és una cosa que vagi en contra d’Israel, és la millor garantia de seguretat per a Israel i la regió", ha esgrimit.

Agraïment d’Al Sisi

Precisament, el president egipci ha agraït durant la seua intervenció el pas que han fet Espanya igual com Irlanda, Noruega i Eslovènia. "Le pideo als altres països del món que s’uneixin i es posin del costat correcte de la història, del costat de la justícia, la pau, la seguretat i l’esperança," ha afirmat.

Sánchez ha aprofitat la seua assistència a aquesta conferència per mantenir diversos trobades bilaterals. Així, s’ha vist amb el secretari general de l’ONU així com amb el primer ministre eslovè, Robert Golob, així com amb el president del Consell Europeu, Charles Michel.

Així mateix, s’ha reunit amb el primer ministre del Líban, Nayib Mikati, en un moment en el que s’han intensificat els xocs entre el partit milícia xiïta libanès Hezbolá i l’Exèrcit israelià a la frontera.

Precisament d’aquesta qüestió han parlat, segons ha assenyalat el president a X, antic Twitter, així com de "la important tasca que realitza la Força Provisional de les Nacions Unides per al Líban (UNIFIL), actualment sota el comandament d’un general espanyol."

"Espanya és compromesa amb la seguretat i l’estabilitat del Líban i de tota la regió", ha recalcat Sánchez, que ha precisat que el primer ministre libanès li ha traslladat el seu agraïment pel reconeixement de Palestina.