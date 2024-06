El TSJC pregunta a les parts sobre l'amnistia a Bernat Solé i Pau Juvillà

detail.info.publicated acn

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat cinc providències aquest dimarts en les quals insta a les diverses parts personades en cinc procediments judicials a pronunciar-se sobre la possible aplicació de la llei d'amnistia a nou polítics independentistes condemnats o pendents de judici. Els afectats són els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Quim Torra, la consellera Natàlia Garriga, l'exvicepresidenta Joana Ortega, els exconsellers Irene Rigau i Bernat Solé, el diputat Josep Maria Jové i els exdiputats Pau Juvillà i Lluís Salvadó.

En concret, la fiscalia, les defenses i en algun cas les acusacions populars s'han de pronunciar sobre la condemna pel 9-N contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Educació Irene Rigau, totes dues del seu Govern; la condemna a l'expresident de la Generalitat Quim Torra per penjar una pancarta al balcó del Palau; l'exalcalde d'Agramunt i exconseller d'Exteriors Bernat Solé per permetre votar l'1-O al seu municipi; l'exregidor i exdiputat de la CUP a Lleida Pau Juvillà per penjar llaços grocs a la finestra del seu despatx municipal; i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, el diputat d'ERC Josep Maria Jové i el director del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, pendents de judici pels preparatius del referèndum de l'1-O.