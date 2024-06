Un migrant mor cada 45 minuts al mar provant d'arribar a les Canàries

Un total de 4.808 immigrants van perdre la vida de gener a maig intentant arribar a Espanya en pasteres o cayucos per la ruta Canària, la qual cosa equival a gairebé 32 morts al dia o una cada 45 minuts, segons les xifres que recopila el col·lectiu Caminant Fronteres. Si aquestes dades es creuen amb les xifres d’arribades que publica el ministeri de l’Interior, 17.117 persones fins al 31 de maig, s’observa que en aquests cinc mesos ha mort o desaparegut en barques rumb a les Canàries un immigrant per cada 3,5 que van ser rescatats. El 2023, quan es van batre tots els rècords d’arribades, amb 39.910, la mateixa taxa va ser d’un mort per cada 6,6 supervivents.

La nova edició de l’informe Monitoratge del dret a la vida a la frontera occidental Euroafricana, publicat ahir per Caminant Fronteres, estima en 5.054 les morts d’immigrants en les rutes marítimes que condueixen a Espanya en els cinc primers mesos de l’any, 33 al dia. A les 4.808 succeïdes a la ruta Canària, aquesta ONG afegeix 175 morts més a la ruta Algeriana (des d’Algèria cap a les Balears i la costa valenciana), 47 al mar d’Alborán i 24 a l’estret de Gibraltar. Aquestes xifres de morts en pasteres i cayucos amb destinació a Espanya inclouen almenys 154 dones i 50 nens i nenes.