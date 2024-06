El fiscal general activa la junta de fiscals per evitar lectures “díscoles” de l'amnistia

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va sol·licitar ahir als fiscals de sala –una trentena de membres de la cúpula fiscal al Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional o el Constitucional, entre d’altres– que es reservin dimarts vinent per a la possible celebració d’una junta per tractar l’aplicació de la llei d’amnistia després que hagi entrat en vigor. Aquesta reunió, que encara no està formalment convocada, es farà si finalment els quatre fiscals del judici del procés confirmen la seua oposició a aplicar la llei.

L’avís de García Ortiz arriba després que els quatre fiscals del Suprem que van intervenir en el judici del procés li remetessin dimecres un escrit en el qual insisteixen que la malversació no és amnistiable, i apunten que s’apartaran de la causa si el fiscal general els imposa defensar el criteri contrari. Concretament, consideren que líders del procés com Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Jordi Turull no poden ser amnistiats per haver estat condemnats per malversació, a l’entendre que a l’1-O hi va haver enriquiment personal i que es va actuar contra els interessos financers de la UE.El paper de García Ortiz aquí és clau, ja que com a cap del Ministeri Públic té l’última paraula respecte a la posició dels fiscals.Mentrestant, la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va assenyalar que els jutges i fiscals han d’aplicar l’amnistia “en els justos termes” en els quals aquesta norma va sortir del Congrés, i va subratllar que “no hi ha gaires interpretacions” del text perquè la voluntat de la Cambra “és clara”.Per la seua banda, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, va defensar que no “li estranya gens” la postura dels fiscals del judici del procés, a qui va acusar de “defensar els postulats de la dreta i de l’extrema dreta”. “No accepten una llei aprovada al Congrés. Això és no acceptar la democràcia, les regles del joc, i fan un xantatge clar”, va dir, abans d’insistir que cap condemnat per aquesta causa no es va enriquir, per la qual cosa va defensar que no existeix delicte de malversació.Mentrestant, Partit Popular i Vox van reiterar les seues crítiques a l’amnistia i, mentre els populars van augurar que la llei no s’acabarà aplicant perquè és, diuen, “inconstitucional”, els de Santiago Abascal van confiar que els jutges “n’impedeixin” el desplegament al considerar-la “contrària a l’ordenament jurídic”.

El TSJC deliberarà sobre el cas de Buch el dia 25

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya deliberarà el dia 25 de juny sobre si s’ha d’amnistiar l’exconseller d’Interior Miquel Buch, condemnat per malversació i prevaricació per fitxar com a assessor un sergent dels Mossos d’Esquadra perquè escortés l’expresident Carles Puigdemont a l’exterior. A més, ha donat 5 dies a les parts de vuit casos més perquè diguin si creuen que poden ser amnistiats.

El jutjat pregunta per la causa dels policies

El jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona ha donat 5 dies a Fiscalia, acusacions i defenses perquè valorin si s’ha d’aplicar l’amnistia als policies nacionals encausats per les càrregues de l’1-O.

Sol·licituds per tornar multes per la llei mordassa

El departament d’Interior ha habilitat el formulari web per demanar el retorn, en aplicació de l’amnistia, de les multes imposades a través de la llei mordassa i vinculades al procés, com les relatives a les concentracions no comunicades o als desordres públics.