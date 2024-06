El president del CGPJ exigeix a Sánchez no restar-li competències

El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, va advertir ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, que els nomenaments dels alts càrrecs judicials han de continuar sent competència de l’òrgan de govern dels jutges, i va subratllar que “no és en cap cas admissible propiciar-hi qualsevol zona d’influència del Govern”. Així es va referir en resposta a l’ultimàtum de Sánchez al PP per acordar la renovació del CGPJ abans d’acabar el mes ja que, si no ho fa, plantejarà una proposta per al desbloqueig, que passa per revisar la potestat del Consell de realitzar els nomenaments de les altes instàncies judicials del país per fer-la “més objectiva i més transparent”. En aquest sentit, Guilarte va reclamar el president espanyol que aclareixi la proposta i va insistir a subratllar que els nomenaments de jutges “han de persistir residenciats al CGPJ per imperatiu de la lògica constitucional”.

Sánchez va prometre que la reforma que planteja per al Poder Judicial, en cas de no acordar la renovació amb el PP, és “respectuosa amb la independència, plenament constitucional i conforme amb la normativa de la UE”. “El que volem és despolititzar el CGPJ”, va subratllar. El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va avisar que només es reuniran amb el PSOE per intentar desbloquejar la renovació de l’òrgan de govern dels jutges si hi ha “mediació” de Brussel·les, ja que, va dir, Sánchez “no és de confiança”. La Comissió Europea, per la seua part, va detallar que està en contacte amb PSOE i PP per a una eventual reunió, però va avisar que, perquè sigui efectiva, haurà de partir de “la base d’una proposta dels dos partits”. ERC i Sumar van reclamar a Sánchez renovar ja el CGPJ i no “perdre el temps” esperant a pactar amb el PP.