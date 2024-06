El fiscal general ordena als fiscals del procés donar suport a l'amnistia i aquests es rebel·len

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va ordenar ahir als quatre fiscals que van participar en el judici de l’1-O que es posicionin a favor que el Tribunal Suprem apliqui l’amnistia a tots els delictes dels líders independentistes, inclosa la malversació. No obstant, tots ells –Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno– van mantenir la negativa a fer-ho i van sol·licitar ser rellevats si se’ls hi obliga, per la qual cosa s’ha convocat una junta de fiscals per debatre aquest assumpte dimarts.

L’ordre del Ministeri Públic avisa que els delictes del judici del procés entren dins de l’àmbit d’aplicació de la llei i assenyala als quatre fiscals que en el seu informe contrari l’amnistiar confonen l’“ànim de lucre” que exigeix el delicte de malversació amb l’“enriquiment personal de caràcter patrimonial” d’aquells fets que la llei d’amnistia considera no amnistiables. A més, afirma que els fets condemnats no van produir una afectació directa als interessos financers de la UE. Per això, ordena que es posicionin a favor d’amnistiar els quatre condemnats que compleixen penes d’inhabilitació per la malversació –l’exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa– i els tres que no van arribar a ser jutjats –l’expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, processats per malversació i desobediència. A més, en el cas d’aquests últims demana aixecar les mesures cautelars en contra seu.Els fiscals van respondre insistint que aplicar l’amnistia als condemnats o acusats de malversació resulta “improcedent” i contrari a les lleis, i es van mostrar disposats a mantenir el seu pols amb el Fiscal General de l’Estat fins a les últimes conseqüències. I és que davant d’aquestes discrepàncies, van invocar l’article 27 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per convocar una junta de fiscals de sala, que se celebrarà dimarts. Sabedor d’aquesta situació, García Ortiz ja ha comunicat als 38 fiscals de sala la reunió per provar de fixar un criteri definitiu.

El fiscal general acusa els del Suprem de fer una valoració errònia sobre el delicte de malversació

Amb tot, l’última paraula la tindrà sempre el fiscal general, i independentment d’això, la decisió final correspon als magistrats del Suprem. En aquest sentit, els fiscals exposen que si finalment “manté la decisió aplicar de la llei a la malversació”, els rellevi.

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, va conversar ahir per telèfon amb el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i li va demanar “celeritat” i “objectivitat” en l’aplicació de la llei d’amnistia.

Tots dos van coincidir a celebrar la fita de l’aprovació de la norma i a reconèixer el “bon treball” fet per totes les parts, segons van afirmar fonts de la conselleria de Presidència. També van coincidir en la “importància” d’aplicar-la “en els termes aprovats” –la norma dona als jutges dos mesos des de la publicació per fer-ho–. Aragonès va explicar a Bolaños les actuacions aprovades dimarts per l’Executiu català per portar a terme “de forma urgent” els casos afectats per la llei d’amnistia, com les multes per la llei orgànica de seguretat ciutadana. D’altra banda, tant un com l’altre es van emplaçar a mantenir la “interlocució constant” per fer el seguiment de l’aplicació de la norma.

L’Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha respost al jutge del cas Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que es nega de nou a prestar-li auxili judicial per a la localització de la secretària general d’ERC Marta Rovira.

Aquesta és la tercera vegada que el país helvètic respon amb una negativa al jutge que investiga per delictes de terrorisme persones relacionades amb aquesta plataforma i, segons va avançar El País, una altra vegada és perquè no consideren que existeixi un possible delicte de terrorisme atenint-se a la seua legislació. Des de Ginebra, Rovira va celebrar aquesta decisió i va insistir que tornarà a Catalunya quan la causa del Tsunami es tanqui. “Espero que sigui en els propers dies, no hauria d’entretenir-se el jutge, perquè la llei és molt clara”, va afirmar.Per la seua part, la magistrada del Tribunal Suprem que investiga l’expresident Carles Puigdemont i el diputat d’ERC Ruben Wagensberg per aquest mateix cas, Susana Polo, ha suspès l’ordre d’investigació europea i de localització contra tots dos arran l’acord en la providència de l’11 de juny en la qual donava deu dies les parts perquè informessin si es podien acollir a la llei d’amnistia. Amb aquest pas, queden també anul·lades les declaracions, que eren voluntàries i per videoconferència, previstes per a la setmana vinent. L’afer és en mans del Suprem atès que Puigdemont i Wagensberg són aforats.

El PP demana la dimissió del fiscal general i el PSOE el defensa

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va demanar ahir la dimissió del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per les seues ordres als fiscals del procés respecte a l’amnistia. “El fiscal general no pot situar-se per sobre de la llei, n’ha de defensar el compliment, que no oblidi que a ell ningú l’amnistia per molt que vulgui donar suport al Govern espanyol en el fet l’amnistia sigui per a tothom al marge de la legalitat”, va asseverar en declaracions al Congrés. “Només li queda una sortida: la dimissió immediata”, va afirmar abans de reclamar-li que ho faci per decòrum. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va respondre a les declaracions considerant que el PP deslegitima i desprestigia la Fiscalia General de l’Estat quan diu que el seu titular és al servei del Govern central quan només “prova d’aplicar una llei aprovada i vigent”. Així mateix, va acusar els populars d’acudir a les institucions i de carregar-hi en contra quan no li donen la raó.