Els interins protesten contra l'“abús de temporalitat”

Unes 250 persones es van concentrar ahir a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, per reclamar al Govern que doni una “resposta adequada” a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que avala convertir els treballadors interins en indefinits –sense considerar-los funcionaris– com a mesura per sancionar l’abús de contractes temporals a l’Estat. Els congregats van cridar proclames com “cap interina al carrer” i van mostrar pancartes en les quals es podien llegir missatges com “Prou abús de temporalitat” o “Interins maltractats, serveis públics amenaçats”. El president de la Plataforma d’Afectats per la Funció Pública, Jordi Cerdà, va reclamar “voluntat política a l’Estat i al Govern perquè donin compliment administratiu al mandat del TJUE” i que els interins no hagin de “col·lapsar els tribunals”. “Europa ja ha sentenciat, i ara toca moure fitxa a Espanya i Catalunya”, va concloure.

L’entitat que presideix Cerdà creu que uns 800.000 interins a l’Estat es podrien beneficiar de la sentència del TJUE, uns 100.000 a Catalunya. Educació i Sanitat són dos dels sectors amb més interins en abús de temporalitat.