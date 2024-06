L'Exèrcit israelià anuncia “pauses diàries” a Gaza

Les Forces de Defensa d’Israel van anunciar ahir una “pausa tàctica amb finalitats humanitàries” per a l’entrada d’ajuda, de caràcter diari i d’onze hores de durada, al llarg d’una ruta pel sud de Gaza sense detriment de la continuació de les seues operacions militars a la resta de la zona. Una decisió, segons fonts pròximes a mitjans israelians, aparentment adoptada de manera unilateral per l’Exèrcit i de la qual no van ser informats abans ni el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ni el ministre de Defensa, Yoav Gallant.

Aquesta pausa, que tindrà lloc cada dia des de les 8.00 a les 19.00 hores, afecta una ruta que comença al pas de Kerem Shalom, a la frontera amb Egipte, i prossegueix en direcció nord per la carretera de Saladí, envoltant la ciutat de Rafah fins a l’hospital Europeu, a prop de la ciutat de Khan Yunis. Tanmateix, l’oficina de Netanyahu va aclarir que els combats a Rafah continuaran “segons el planejat” després de l’anunci de l’Exèrcit. “Quan el primer ministre va escoltar els informes sobre una pausa humanitària en el combat durant 11 hores al dia, va dir al seu secretari militar que això és inacceptable”, va detallar l’oficina en un comunicat. Per un altre costat, les autoritats de la Franja de Gaza van xifrar ahir en més de 37.300 els palestins morts i en gairebé 85.300 els ferits a causa de l’ofensiva.