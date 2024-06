Pedro Sánchez veu un finançament singular per a Catalunya “factible”

El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, ha assegurat que articular un finançament singular per a Catalunya és “factible” i compatible amb el multilateral. “És compatible millorar el sistema de finançament autonòmic des del pla multilateral i alhora articular un finançament singular per a un territori tan important com Catalunya”, va asseverar en una entrevista publicada ahir a La Vanguardia. Es va posicionar així després de ser preguntat per una de les principals exigències d’ERC per contemplar una eventual investidura del candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa. El cap de l’Executiu va recordar que negociar aquest finançament és un dels punts firmats en l’acord de la seua investidura amb els republicans, a qui atribueix part de l’“estabilització de la situació política a Catalunya”. Sánchez va reivindicar el lideratge dels republicans i va reconèixer que sense el seu compromís no hi hauria indults ni amnistia, per la qual cosa creu que PSC i ERC, “partits grans amb arrels”, s’han d’entendre. “El futur de Catalunya, i en bona mesura d’Espanya, dependrà que es consolidi aquesta relació estratègica entre el PSC i ERC”, va advertir. Així mateix, no va contemplar un avançament electoral davant d’un possible bloqueig dels Pressupostos Generals de l’Estat: “És una pregunta recurrent des del 2018 i aquí seguim”. “És veritat que el Parlament sorgit del 23 de juliol és molt més complex, però el Govern de coalició progressista és l’únic capaç de gestionar aquesta complexitat en benefici de la majoria”, va afegir.

Feijóo afirma que “els han enganyat amb l’amnistia”

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha enganyat Carles Puigdemont amb la llei d’amnistia, que qualifica d’“il·legal i immoral”, a més d’“inaplicable i anticonstitucional”. “Si Puigdemont descobreix que l’han enganyat, i jo crec que l’han enganyat, o és una barreja entre engany i deixar-se enganyar, veurem quina decisió pren. Sánchez ha enganyat molta gent, i sembla que també ho ha fet amb els independentistes amb una llei que és il·legal i immoral”, va afirmar ahir en una entrevista a La Razón. Feijóo va afirmar que la llei no es pot aplicar perquè “és contrària a l’Estat de Dret, a la Constitució i als Tractats Europeus”. “Això explica la greu advertència que ja han fet els fiscals del Suprem, que es neguen a aplicar-la així que els exigeix el fiscal general de l’Estat a complir ordres del Govern”, va afegir. Per la seua part, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar al seu compte de X que Sánchez porta Espanya “a una dictadura” al voler “controlar” el Poder Judicial i els mitjans de comunicació, “utilitzar les institucions contra l’alternativa política” i “reescriure el Codi Penal”.

Rull: “Detenir Puigdemont seria prevaricació”

El president del Parlament, Josep Rull, va afirmar que, amb l’amnistia aprovada, detenir Puigdemont seria entrar “en el terreny de la prevaricació”, i va defensar que “els jutges han d’interpretar les lleis i no reescriure-les”. “Els processats per l’1-O no poden ser detinguts”, va afirmar Rull en una entrevista ahir a La Vanguardia. Així mateix, va assegurar que Puigdemont podrà tornar a Catalunya ja que, segons va dir, no pot ser arrestat i no se li pot aplicar presó preventiva: “Tornarà. La paraula del president Puigdemont és d’una solidesa extraordinària i molt sentit de transcendència.”