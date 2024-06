Ucraïna aplaudeix l'acord de pau de Suïssa malgrat la falta d'unanimitat dels països

La Cimera de Pau per a Ucraïna celebrada a Suïssa, que presentava com a gran hàndicap l’absència de Rússia, va acabar ahir amb un triomf diplomàtic per al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que va aconseguir que el suport a la seua causa no fos només europeu, sinó global, malgrat algunes discrepàncies. Al costat dels líders de la UE i de l’OTAN, habituals aliats de Zelenski en grans reunions, en aquesta ocasió també hi va haver presidents i caps d’Estat de països llatinoamericans, africans i asiàtics. “Hem comptat amb la participació de presidents i representants a diferents nivells de 101 països i organitzacions, és un èxit, i Rússia va fer tot el que va poder perquè alguns no vinguessin, però els agraeixo que hagin mostrat la seua independència”, va afirmar el president ucraïnès en la roda de premsa que va concedir al final de la cimera.

Els 84 països i organitzacions signants perceben com a “necessària” la inclusió de Rússia en futures converses de pau, mentre van instar a la defensa ferma de totes les centrals nuclears del país, començant per la de Zaporíjia, “sota complet control sobirà de Kíiv” i fent una crida al retorn de “tots els civils, nens inclosos”, deportats i desplaçats “de manera il·legal” a Rússia. La declaració final considera també “fonamental la navegació comercial lliure, plena i segura, així com l’accés als ports marítims dels mars Negre i Azov” i condemna que els atacs a vaixells mercants als ports i al llarg de tota la ruta, així com contra ports civils i infraestructures portuàries civils, són inacceptables. “La seguretat alimentària no ha de convertir-se en una arma de cap manera. Els productes agrícoles ucraïnesos han d’entregar-se de forma segura i gratuïta a tercers països interessats”, afegeixen. Tanmateix, no es va aconseguir que 12 països firmessin el document, entre els quals destacats líders regionals com el Brasil, l’Aràbia Saudita, l’Índia, Indonèsia o Sud-àfrica. Això –sumat a l’absència de la Xina, que en el passat ha presentat les seues pròpies propostes de pau per a Ucraïna, o la cancel·lació d’últim minut de la presència del president colombià Gustavo Petro– indica que el suport a Ucraïna encara no és del tot compacte a nivell global. Una decisió que va acceptar el Govern ucraïnès, que va puntualitzar que un dels objectius de la trobada era el de donar veu a tota mena d’opinions. Per la seua part, Zelenski va assenyalar que espera una segona cimera d’aquí a mesos i no anys”. En aquesta línia, el ministre d’Afers Exteriors d’Ucraïna, Dmitró Kuleba, va declarar que confia que la pròxima cimera “sigui pel final de la guerra”, malgrat que per a això cal que Rússia “estigui a l’altre costat de la taula”.

Suïssa obre la porta que Putin negociï al seu país

El president rus, Vladímir Putin, podria viatjar a Suïssa per participar en unes hipotètiques negociacions sense ser detingut, malgrat l’ordre d’arrest que pesa contra ell per part de la Cort Penal Internacional, va assegurar la presidenta del país centreeuropeu, Viola Amherd, després de la Cimera de la Pau per a Ucraïna. L’ordre de detenció contempla excepcions en cas de negociació, va assegurar la presidenta.

Motí amb vincles jihadistes en una presó de Rostov

El Servei Federal de Penitenciaries de Rússia va confirmar ahir que es va registrar un motí en una presó de la regió de Rostov (propera al mar d’Azov). Els segrestadors podrien estar vinculats a l’organització jihadista Estat Islàmic. Les autoritats van donar per finalitzat el motí amb la mort dels sis capitostos i l’alliberament de dos empleats segrestats.