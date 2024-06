Arranca el judici per la brutal violació a una menor a Igualada

L’Audiència de Barcelona va començar ahir a jutjar l’acusat de violar i intentar matar una menor de 16 anys la matinada de l’1 de novembre del 2021 quan sortia d’una discoteca a Igualada per la celebració de Halloween.

L’home s’enfronta a una possible pena de 45 anys de presó per intent d’assassinat i agressió sexual. També li demanen deu anys de llibertat vigilada i prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, així com una indemnització de 300.000 euros.El presumpte agressor, de 21 anys en el moment dels fets, es troba en presó provisional des del moment de la detenció l’abril del 2022.Per la seua part, la jove no va haver de declarar en el judici i al seu lloc el tribunal va escoltar l’enregistrament de la declaració que va fer en la fase d’instrucció, que es va reproduir a porta tancada per preservar la seua intimitat.Amb el mateix objectiu, el tribunal ha prohibit difondre informació sobre la seua identitat, dades que puguin identificar-la o circumstàncies personals relacionades amb les seues necessitats de protecció, i tampoc dades o imatges sobre la seua família o entorn.Dos camioners que van trobar la víctima van explicar en el judici que la van descobrir al costat d’una nau industrial d’un polígon: “Estava tot ple de sang, hi havia un toll molt gran de sang.”Un d’ells va explicar que la noia estava mig nua, tremolant, semiinconscient, balbucitant i amb molta sang a terra, a la cara i la zona genital. L’home va explicar que va avisar un altre camioner, i el primer que va fer va ser tapar-la amb una jaqueta que portava al seu camió i trucar al telèfon d’emergències.La jove va ser abandonada en un carreró mal il·luminat de la zona industrial propera a la discoteca on havia sortit de festa, una àrea molt poc transitada a les 7 del matí del dia de Tots Sants.«Li vaig dir: “Ara arriba l’ambulància.” I ella deia: “No, no, no...” No crec que em sentís», va explicar el conductor quan li van preguntar si la noia estava conscient.L’acusat declararà al final del judici, que seguirà fins divendres d’aquesta setmana.