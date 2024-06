El PP crida a mobilitzar-se contra un concert econòmic per a Catalunya

Les crítiques del PP contra un possible finançament que atengui les “peculiaritats” per a Catalunya van incrementant-se mentre el Govern central s’esforça a defensar el seu pla de conjugar el global amb el singular. L’expresident del Govern José María Aznar va assegurar que el “finançament singular ofert a la Generalitat” significa “pagar el cop d’Estat de l’1-O”. Al seu entendre, aquesta proposta té l’objectiu de mantenir la “coalició d’ultraesquerra”, com va qualificar aliança entre PSOE i Sumar al Govern. Per això Aznar va animar la ciutadania a manifestar-se contra un Govern que “no només indulta els colpistes” i aprova una llei “inconstitucional d’amnistia que fa innocents els culpables”, sinó que “a més, ara ens obliga a pagar el cop d’Estat”. Un pagament que, segons va mantenir, “finança la irresponsabilitat administrativa dels governants catalans”, que segons el seu parer “són completament incompetents i malgastadors des del punt de vista administratiu”.

En sentit similar es va expressar el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que va advertir el president del Govern, Pedro Sánchez, que el concert econòmic per a Catalunya que pretén impulsar està “abocat al fracàs” i no pot ser acceptat per cap president autonòmic. De fet, els barons populars ja han iniciat un atac contra aquesta possibilitat. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va denunciar el “robatori” que segons la seua opinió es proposa de fer el president del Govern, i el seu homòleg de Múrcia, Fernando López Miras, el va ratllar de “barbaritat” jurídica i “escàndol” polític.

Alegría: “La democràcia només els agrada quan surt el que volen”

La portaveu del Govern, Pilar Alegría, va sortir ahir al pas de les declaracions de l’expresident del Govern central José María Aznar afirmant que al PP “només li agrada la democràcia quan surt el que ells volen”. Segons Alegría, que es va referir a Aznar com “el de les armes de destrucció massiva”, va considerar que a l’exlíder dels populars el que no li agrada és el que va expressar la ciutadania en les últimes generals en les quals el PP va ser primera força però sense majoria per formar Govern.