La cúpula fiscal avala aplicar l'amnistia a la malversació i relleva els 4 fiscals de l'1-O

La Junta de Fiscals va avalar ahir la decisió del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, de demanar al Tribunal Suprem que apliqui l’amnistia a la malversació, la desobediència i els desordres públics que s’atribueixen als condemnats i encausats pel procés i retiri les ordres de detenció estatals que encara pesen sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Durant la reunió també es va decidir, per ordre de García Ortiz, que dos nous fiscals es faran càrrec de la causa de l’1-O al Suprem després que els fiscals originals del cas, Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, demanessin ser rellevats si se’ls obligava a defensar aplicar l’amnistia pels delictes de malversació, com ha decidit el seu superior i com la cúpula fiscal va acabar defensant.

Després de més de cinc hores de reunió, la cúpula del Ministeri Públic va secundar la posició de García Ortiz per una majoria de 19 a 17 vots, comptant el del mateix Fiscal General, davant la posició dels quatre fiscals del Suprem. La votació va deixar com a fotografia una junta partida en dos entorn d’un dels assumptes de més envergadura que ha manejat la institució. Mentre els fiscals Cadena, Zaragoza, Madrigal i Moreno consideren que la llei no és aplicable al delicte de malversació, els fiscals de sala han avalat majoritàriament que els fets, tal com va establir la sentència, no van provocar un “enriquiment personal de caràcter patrimonial que la llei no considera amnistiable”. Aquesta serà llavors la postura definitiva que el Ministeri Públic traslladarà tant a la Sala Segona del Suprem com al jutge Pablo Llarena, que ara hauran de decidir si apliquen o no l’amnistia als condemnats i processats pel procés. Aquests no estan obligats a seguir el criteri de la Fiscalia, i no es descarta que acabin plantejant una qüestió prejudicial a la justícia europea per dilatar l’aplicació de la normativa o que no l’apliquin directament al considerar que hi va haver enriquiment personal, com ja va considerar el Suprem al no aplicar en aquest cas la reforma de la malversació.La cúpula de la Fiscalia també va avalar la posició de García Ortiz afirmant que els fets del procés i l’organització de l’1-O tampoc no van produir una afectació directa als interessos financers de la UE, com també defensaven els fiscals ara apartats de la causa.La reunió, que fixa el criteri dels fiscals, es va fer efectiva el penúltim dia del qual disposen les parts per presentar els seus escrits davant la Sala Penal del Suprem i el jutge Llarena, que dimarts passat – després de la publicació de l’amnistia al BOE– va demanar a les parts que es pronunciessin en un termini de cinc dies hàbils sobre l’abast de l’aplicació de la llei.En l’escrit que remetran els dos nous fiscals del cas, demanaran amnistiar els quatre condemnats que compleixen penes d’inhabilitació per la malversació–Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa– i tres dels polítics que no van arribar a ser jutjats, Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va mostrar el seu “respecte” per la decisió de la junta de fiscals i va reiterar que la llei “té un objectiu molt clar”, que és “fer un pas endavant a favor de la convivència”. Des del Partit Popular, al contrari, van tornar a reclamar la dimissió del fiscal general de l’Estat, que acusen d’haver-se convertit en el “Tezanos de la Fiscalia” pels seus suposats escàndols.

El líder de Junts vol personar-se en la causa oberta contra ell per Tsunami

L’expresident Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que el tingui com a part personada en la causa que va obrir en contra seu per presumpte terrorisme en els disturbis atribuïts a la plataforma Tsunami Democràtic després de la sentència del procés. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha sol·licitat a la magistrada instructora Susana Polo que el tingui com a personat, li traslladi tot el procediment i li notifiqui totes les decisions que ha pres. A més demana també que se li doni termini per pronunciar-se sobre l’aplicabilitat de la llei d’amnistia a aquesta causa. Puigdemont ha fet aquest pas, que reforça la seua estratègia perquè se li apliqui la norma, després d’acudir dilluns a declarar davant les autoritats franceses a París per ser “notificat de l’existència del procediment” en contra seu.D’altra banda, Puigdemont va advertir el Tribunal de Comptes que només està “perdent el temps” quan obre la porta a elevar a la justícia europea una consulta sobre la llei d’amnistia, ja que “no té competència per fer-ho al no ser un òrgan jurisdiccional” i va sol·licitar que apliqui la norma “sense més dilacions” i arxivi el procediment.Per la seua part, Jordi Turull va tornar a sol·licitar al Suprem que se li apliqui l’amnistia.

El Constitucional rebutja suspendre el vot telemàtic al Parlament

El ple del Tribunal Constitucional va admetre ahir a tràmit el recurs presentat pel Partit Popular contra la decisió de la mesa d’edat del Parlament català que va acceptar el vot delegat tant de l’expresident Carles Puigdemont com de l’exconseller Lluís Puig, tant un com l’altre diputats electes, per a l’elecció dels òrgans de la Cambra, el president i membres de la Mesa. La cort de garanties no ha estimat, en canvi, la mesura cautelaríssima instada pels populars de suspendre l’acord de la Mesa perquè entén que “els dos vots delegats no van ser determinants del resultat de les votacions celebrades el passat 10 de juny”.