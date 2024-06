Els Mossos identifiquen sense dubtes el violador d'Igualada

Els Mossos d’Esquadra tenen la certesa que l’acusat de la brutal violació d’una menor de 16 anys la matinada de l’1 de novembre del 2021 en un polígon industrial d’Igualada és l’autor dels fets. “No hi ha la possibilitat que no sigui ell”, va declarar un dels investigadors del cas, en el judici que se segueix a l’Audiència de Barcelona pel cas. En la segona sessió del judici contra l’acusat, per a qui la Fiscalia demana 45 anys de presó pels delictes d’assassinat en grau de temptativa i agressió sexual, van declarar una desena d’agents dels Mossos. Entre els comandaments que van testificar hi ha la inspectora que va supervisar la investigació, i la sergent encarregada de fer un mapa sobre el recorregut que va fer la menor aquella matinada gràcies a la revisió de 155 càmeres de seguretat de diferents empreses del polígon. “Aquestes imatges demostren que en aquest carreró [en el qual va tenir lloc l’agressió] no entra ningú més, només l’identificat com a autor” de la violació, van precisar. A més, es dona la circumstància que hores abans de la brutal agressió sexual, l’acusat va protagonitzar un altre incident amb una desena de persones en el qual van colpejar i fer malbé un cotxe, escena que va ser gravada pel mateix propietari del vehicle, i que va aportar als Mossos juntament amb la denúncia. Aquestes imatges van acabar sent transcendentals per poder identificar el presumpte violador. L’altre sergent que va testificar al judici, que va liderar la reconstrucció dels fets al costat de la víctima, va corroborar que la menor amb prou feines recordava els fets, a causa de les lesions que va patir, que la van deixar en un estat de “semiinconsciència” que la incapacitava per “articular cap paraula”.