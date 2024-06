Les afganeses són víctimes de crims de lesa humanitat dels talibans

El relator de l’ONU sobre els drets humans a l’Afganistan, Richard Bennett, va afirmar ahir que els talibans poden estar cometent crims de lesa humanitat contra les dones i nenes afganeses, com el crim de persecució per motius de gènere.

“En les meues consultes amb supervivents de l’Afganistan, en particular dones, emfatitzen que el que descriu les seues experiències pot denominar-se un apartheid de gènere i reclamen que es reconegui això com un crim de lesa humanitat”, va recalcar l’expert en la presentació d’un nou informe al Consell de Drets Humans de Nacions Unides.Va afirmar que hi ha una responsabilitat col·lectiva –fins i tot de la comunitat internacional– a desmantellar aquest sistema i que els responsables siguin sancionats per la justícia.Va advertir a més que aquest sistema d’opressió s’està intensificant, amb 52 edictes promulgats per les autoritats afganeses de facto des de l’any passat, que no han fet més que incrementar les restriccions imposades a les dones.Entre les mesures més recents, el règim talibà va anunciar la setmana passada la rebaixa al mínim dels salaris de les funcionàries estatals, a les quals prèviament ja se’ls havia prohibit acudir als seus llocs de treball.Els talibans també han negat l’accés a l’educació a més de tres milions de nenes, a les quals ha apartat inicialment del nivell secundari i més recentment tancant l’accés de les joves a les universitats.L’informe exposa que aquestes privacions, sumades a les restriccions a la llibertat de circulació, els ha desposseït de la seua autonomia econòmica i les ha portat a dependre dels seus parents homes.