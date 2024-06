El pacte per al repartiment dels alts càrrecs de la UE es fa esperar

Els caps d’Estat i de Govern de la UE van concloure sense acord la cimera informal convocada dilluns a la nit per negociar la cúpula de les institucions comunitàries; un repartiment per al qual el Partit Popular Europeu dona per descomptat que la seua candidata Ursula von der Leyen ha de repetir al capdavant de la Comissió Europea mentre es resisteix a cedir perquè el socialista portuguès António Costa assumeixi la presidència del Consell Europeu i la primera ministra estoniana, Kaja Kallas, sigui la nova cap de la diplomàcia europea.

“No hi ha un acord aquesta nit, en aquest moment”, va dir el president del Consell Europeu, el liberal belga Charles Michel, que va afegir que l’objectiu no era prendre una decisió aquella mateixa nit però que els líders tenen el deure d’assolir un acord abans d’acabar el mes de juny.Els líders van arribar a Brussel·les amb disposició a tancar amb rapidesa un acord polític que enviés un senyal de fortalesa de la UE encara que la decisió no es pogués adoptar formalment fins al pròxim Consell Europeu del 27 i 28 de juny, al costat de l’agenda estratègica del bloc per a la pròxima legislatura.En les declaracions de líders a la seua arribada a la cimera no es van sentir veus contràries al tàndem de Von der Leyen i Costa, dos nomenaments que decideixen els 27 per majoria qualificada, encara que el primer necessita a més superar una votació al ple del Parlament Europeu. Les converses, tanmateix, es van estancar quan els populars van reclamar més presència en els alts càrrecs com a reflex de la seua victòria en les recents eleccions europees, en les quals han sumat 190 escons dels 720 en joc.

Hongria anuncia el suport a Rutte com a pròxim líder de l’OTAN

El primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, va anunciar ahir el suport al primer ministre en funcions dels Països Baixos, Mark Rutte, com a pròxim secretari general de l’OTAN, després que aquest confirmés en una carta que respectarà la posició hongaresa de no participar en les iniciatives de suport militar a Ucraïna. Aquest pas arriba en paral·lel al d’Eslovàquia, que amb Hongria i Romania era un dels tres aliats que quedaven per confirmar el suport a Rutte com a successor de Jens Stoltenberg.