Les dones podran superar el 60% de representació amb l’aprovació de la Llei de Paritat

detail.info.publicated agèncias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió d’Igualtat del Congrés ha aprovat el dictamen a la Llei de Paritat, amb el suport de tots els grups menys el PP i Vox. En concret, ha obtingut 20 vots a favor, 17 en contra i cap abstenció. El dictamen contempla diverses esmenes transaccionals, entre elles, una de pactada entre PSOE i Podem per la qual les dones podran superar el percentatge del 60% de representació, per exemple en empreses cotitzades o en les llistes electorals. Aquesta esmena en concret ha estat aprovada de nou amb els vots a favor de tots els grups, menys els del PP i Vox. Segons han explicat fonts de Podem, aquest canvi afectarà espais tals com les llistes electorals, el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, i els òrgans d’administració d’empreses cotitzades.

El projecte de Llei recull que, amb aquesta norma, s’obliga que hi hagi una presència d’almenys un 40% de dones al govern espanyol, els consells d’administració de les grans empreses, les candidatures electorals i els òrgans constitucionals. Així, per complir la presència equilibrada, la llei opta per la regla 60/40.

Tanmateix, l’acord entre socialistes i morats introdueix una nova disposició addicional que estableix que "podrà no aplicar-se el criteri de representació paritària i presència equilibrada entre dones i homes, d’acord amb el principi d’acció positiva, quan existeixi una representació de dones superior al 60% que, en tot cas, haurà de justificar-se". "S’entén per representació paritària i presencia equilibrada entre dones i homes aquella situació en la qual les persones de cada sexe no superin el seixanta per cent ni siguin menys del quaranta per cent en un àmbit determinat", estableix l’esmena.

Entre les esmenes que incorpora el text després de la Comissió, està la del Bloque Nacionalista Galego (BNG) per aplicar factors correctors que beneficiïn a investigadores que puguin patir penalitzacions per aturades en la seua activitat professional per qüestions personals, com els períodes d’embaràs, o la cura de fills. A més, PSOE i Sumar van afegir una esmena per treure al Senat el seu veto irrevocable al sostre de despesa, que es va incorporar a la Llei de Paritat en la fase de ponència, que se celebra a porta tancada.