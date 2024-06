Denunciada una professora de Pontevedra per suposadament lligar dos nenes després de fer-se petons a la boca

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una professora del col·legi Montemogos de la localitat de Pontevedra de Bueu ha estat denunciada per la família d’una nena de 3 anys que suposadament va lligar, igual com a una altra companya, per suposadament fer-se petons a la boca. Segons fonts coneixedores de la investigació consultades per Europa Press, els progenitors d’una de les menors han decidit presentar en les últimes hores la denúncia davant de la Guàrdia Civil, malgrat que l’incident s’hauria produït fa mesos.

En tractar-se de dos nenes, la Guàrdia Civil va traslladar la denúncia a Fiscalía de menors, que investiga l’assumpte. Les mateixes fonts han indicat que la Conselleria d’Educació, Ciència, Universitats i Formació Professional de la Xunta de Galícia ja hauria intervingut en l’assumpte.

Precisament fonts de la Conselleria han indicat a Europa Press que en l’actualitat hi ha una investigació policial en marxa, per la qual cosa la Xunta col·laborarà en tot el que sigui necessari. Així mateix, han aclarit que Inspecció Educativa està fent un seguiment de l’assumpte en contacte directe amb el centre per prendre les decisions que corresponguin.