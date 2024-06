El neerlandès Rutte aconsegueix el suport dels aliats per dirigir l'OTAN

El primer ministre en funcions dels Països Baixos, Mark Rutte, va aconseguir ahir tancar el suport de tots els països de l’OTAN per convertir-se en el pròxim secretari general de l’aliança. L’únic país que fins ara no havia traslladat el seu suport al dirigent neerlandès era Romania, que havia presentat el seu president, Klaus Iohannis, com a alternativa.

Tanmateix, ahir Iohannis va informar durant una reunió amb el Consell Nacional de Defensa del seu país que retirava la seua candidatura, amb la qual cosa deixava via lliure a Rutte perquè es converteixi en el màxim dirigent de l’organització.El dirigent neerlandès ja compta amb el suport total dels països de l’aliança, després que dimarts Hongria i Eslovàquia –els altres dos estats que no havien confirmat la seua posició– acceptessin Rutte com a nou secretari general.Ara, la candidatura de Rutte serà ratificada pels aliats en la pròxima cimera general de l’OTAN, que se celebrarà a Washington entre els dies 9 i 11 de juliol.Una vegada ratificat, es preveu que Mark Rutte agafi el càrrec el proper 2 d’octubre, data en la qual expira el mandat de l’actual secretari general de l’OTAN, el noruec Jens Stoltenberg.

D’altra banda, la Unió Europea (UE) va arribar a un acord polític sobre un nou paquet de sancions contra Rússia per haver envaït Ucraïna, el catorzè, que inclou restriccions a la transferència de gas natural liquat (GNL) rus en ports europeus.Els ambaixadors dels Vint-i-set davant de la UE van arribar a aquest acord després de superar les reticències d’Alemanya, que contempla a més mesures contra l’anomenada “flota a l’ombra” russa que transporta petroli i ajuda a esquivar sancions ja imposades al cru rus, van indicar diverses fonts diplomàtiques.Per la seua banda, Noruega, Suècia i Finlàndia van acordar ahir la creació d’un corredor per al transport de soldats i equip militar al nord dels tres països, tots membres de l’OTAN.L’objectiu que persegueixen és facilitar el desplaçament ràpid de personal militar des dels ports noruecs als dos països veïns.