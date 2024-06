Detinguda una dona de 65 anys per degollar la seua parella a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres a la nit una dona de 65 anys per presumptament haver matat la seua parella sentimental, un home de 77 anys, amb una arma blanca a la localitat barcelonina de Santa Margarida i els Monjos.

La policia catalana va rebre l’avís entorn de les 21.00 hores de la nit, després que la dona truqués al 112 alertant que havia matat l’home a l’interior de l’habitatge en el qual els dos convivien ubicat al carrer Sant Antoni de l’esmentada localitat. Quan els agents van arribar fins al lloc del succés van trobar la víctima a terra ja sense vida i amb un tall al coll. La dona va ser detinguda com a presumpta autora del crim després de confessar que havia estat ella qui havia degollat l’home.La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud treballa per aclarir les circumstàncies dels fets i el jutge va decretar el secret d’interlocutòries. Els investigadors van confirmar que si bé la parella no estava casada, sí que mantenien una relació sentimental, per tant, tracten el cas com un nou episodi de violència domèstica.D’altra banda, l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos van mostrar repulsa al crim en un missatge a les xarxes socials. “Condemnem rotundament els fets violents que van tenir lloc aquesta passada nit al nucli del nostre municipi. Els Mossos d’Esquadra ho estan investigant. Demanen el màxim respecte pels familiars i per la investigació”, va escriure el consistori.Val a recordar que dijous a la tarda, els Mossos d’Esquadra van detenir una dona de 62 anys per haver matat un home magrebí de 41 anys amb qui vivia a Alcarràs (més informació a la pàgina 13).