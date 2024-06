Macron, l'impopular

La imatge del president francès, Emmanuel Macron, ha desaparegut dels cartells electorals del seu partit per a les legislatives que ell va avançar després de la desfeta en les europees del passat 9 de juny davant de la ultradreta, una mostra que no és considerat com una carta electoral pels seus correligionaris.

Un sondeig publicat divendres xifra en el 74% la taxa d’impopularitat del president, que s’ha desplomat sis punts des que va dissoldre la cambra baixa, la qual cosa el va col·locar en el punt més baix des que va arribar a l’Elisi el 2017, fins i tot pitjor que en els difícils moments de les “armilles grogues” o la reforma de les pensions. La seua impopularitat és tanta que fins i tot el primer ministre, Gabriel Attal, considerat el seu hereu polític i conscient del perjudici que podria portar-li el fet de mostrar-li el seu suport explícit, ha justificat que Macron faci un pas enrere “perquè en aquesta elecció no s’està buscant un nou president, es busca un nou Govern”. Un altre exemple es pot veure també en ple centre de París, al Marais, on els cartells de l’exministre de Transports i exsecretari d’Estat per a la UE Clément Beaune no inclouen imatge o menció a Macron en la seua lluita per l’escó de la setena circumscripció de la capital. I és que les crítiques dins del camp macronista al seu fins ara intocable líder s’han fet ja corrents, com si ja no fos un tabú parlar del desgast que ha patit el mandatari. A això se suma també la irritació de molts dels seus votants per la precipitada convocatòria d’eleccions, que amenaça de sumir el país en un caos institucional, ja que o bé pot obrir la porta a l’arribada al poder de l’extrema dreta de Marine Le Pen o de l’esquerra radical de Jean-Luc Mélenchon.Ahir dirigents del Partit Socialista, Sumar i Podem van assistir a una manifestació convocada pel Nuevo Frente Popular francès a Madrid en la qual van donar suport als candidats d’aquesta coalició d’esquerres per frenar l’avanç de les forces d’extrema dreta a França i a tot Europa. Així doncs, en el marc d’aquesta manifestació, l’eurodiputada electa de Sumar, Estrella Galán, va afirmar que el Nuevo Frente Popular, que agrupa formacions que van des de l’esquerra comunista fins als socialdemòcrates gals, és un model “per tenir en compte” a Espanya i “un camí per seguir” per frenar l’avanç de la ultradreta i les seues polítiques que deroguen drets i llibertats.