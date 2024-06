Més de 140 morts en una gran onada d'atacs israelians a la Franja de Gaza

Almenys 143 persones han mort i 169 més han resultat ferides des de divendres a causa d’una intensa onada d’atacs per part de l’Exèrcit d’Israel a la Franja de Gaza, en el marc de l’ofensiva de Jerusalem per controlar tota la ciutat de Rafah. Aquests atacs van costar ahir les vides d’almenys 48 persones a tres barris residencials de la ciutat del nord de Gaza i, a més, el ministeri de Sanitat gazià va anunciar un centenar de morts més des de divendres a la tarda a l’enclavament palestí, la pitjor xifra en setmanes.

La Mitja Lluna Roja a Gaza va denunciar ahir un atac amb 22 morts al campament de refugiats d’Al-Shati, i va afirmar que “als equips d’ambulàncies se’ls està negant l’accés a les zones bombardejades”. “Les capacitats de defensa civil no són proporcionals a la magnitud de la destrucció i ens resulta difícil arribar a les víctimes”, va afegir.A més, el Comitè Internacional de la Creu Roja va denunciar que la seua oficina a l’enclavament palestí, “envoltada per centenars de civils desplaçats que viuen en tendes de campanya”, va resultar danyada pels bombardejos propers i va lamentar posar en risc la vida de civils i de treballadors humanitaris.D’altra banda, l’Exèrcit israelià va comunicar haver bombardejat amb caces de guerra dos punts d’“infraestructura militar de Hamas” a la capital gaziana, sense donar més detalls. Així, el grup islamista va denunciar en un comunicat el “salvatge atac a civils desarmats” per part d’Israel, i el va titllar d’“una continuació del genocidi de més de vuit mesos, en flagrant menyspreu i desafiament a totes les lleis i normes que prohibeixen atacar civils”.Així mateix, l’alt representant de la UE per a Afers Exteriors, el lleidatà Josep Borrell, va reclamar impulsar una “investigació independent” del proper atac a les oficines de la Creu Roja i va subratllar que aquesta entitat ha de poder dur a terme les seues funcions, en virtut dels Convenis de Ginebra, incloses la protecció humanitària i l’assistència a les víctimes. Tot això mentre l’Organització Mundial de la Salut va reclamar a Israel que reobri el pas fronterer de Rafah per permetre que l’ajuda humanitària arribi a la Franja de Gaza. Una trentena de camions carregats amb medicaments estaven esperant ahir per entrar pel pas fronterer de menor capacitat logística de Kerem Shalom, que limita el sud de l’enclavament palestí amb Egipte.

L’OMS reclama a Jerusalem que reobri el pas de Rafah perquè pugui arribar ajuda a l’enclavament palestí

Protestes massives contra Benjamin Netanyahu en ciutats d’Israel

Desenes de milers d’israelians van protestar ahir a diverses ciutats del país contra el Govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu, a qui demanen la dimissió i que aconsegueixi un acord per a l’alliberament d’ostatges presos per Hamas a la Franja de Gaza. Les manifestacions, que es van dur a terme en urbs com Tel-Aviv, Haifa, Cesarea o Jerusalem, venen precedides per una setmana de protestes, amb aldarulls violents, ciutadans ferits i l’ús de canons d’aigua per les forces de l’ordre.Més de vuit mesos i mig després de l’atac efectuat per Hamas el 7 d’octubre, 116 ostatges israelians segueixen en captivitat i, d’ells, la intel·ligència dels EUA estima que només uns 50 seguirien amb vida, segons va revelar fa uns dies el diari nord-americà The Wall Street Journal. Un únic acord de treva assolit al novembre va aconseguir l’alliberament de 105 ostatges a canvi de 240 presoners palestins.