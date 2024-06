Pradales jura com a lehendakari i nomena el Govern basc més nombrós de la història

Imanol Pradales es va convertir ahir de forma oficial en lehendakari després de jurar el càrrec davant de l’Arbre de Gernika i rebre el bastó de comandament de mans del seu predecessor, Iñigo Urkullu. El dirigent del PNB també va anunciar la composició del seu govern, format per quinze consellers, el més nombrós de la història d’Euskadi. Pradales presidirà un govern de coalició format per PNB i els socialistes bascos, que compta amb majoria absoluta al Parlament autonòmic gràcies als seus 39 escons. El nou lehendakari va jurar el càrrec en eusquera, d’una forma molt similar a la que va utilitzar el primer president basc, José Antonio Aguirre, el 1937: “Dempeus sobre la terra basca, humil davant de Déu i la societat basca, sota el Roure de Gernika, amb el record als nostres avantpassats, davant de qui sou representants del poble, juro complir fidelment el meu mandat.” Pradales es va comprometre a “protegir i defensar” les “lleis velles” i les “lleis noves”, en un acte al qual van acudir més de tres-cents convidats.

Les negociacions entre el PNB i els socialistes per ajustar la seua presència a l’Executiu en la representació electoral de cada un ha acabat amb un Gabinet amb deu nacionalistes i cinc socialistes, a banda del lehendakari, quatre més que els que formaven l’Executiu sortint. Pradales i el PNB han optat per tècnics i per perfils polítics de segona línia, mentre que el Partit Socialista ha fet el contrari, ja que els seus cinc consellers tenen àmplia experiència i la majoria són figures importants del partit. En el que sí que han coincidit els dos socis de govern és a nomenar per al lloc de vicelehendakari l’exregidora bilbaïna Ibone Bengoetxea (PNB), i l’alcalde de Portugalete des del 2008, el socialista Mikel Torres. De l’últim govern d’Urkullu només segueixen tres consellers, el socialista Javier Hurtado i els nacionalistes Nerea Melgosa i Bingen Zupiria, una de les sorpreses al passar de Cultura a Seguretat.La vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va afirmar que el nou lehendakari i el seu Executiu “comptaran amb el suport del Govern”, mentre que el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, va confiar que “Catalunya i Euskadi continuïn treballant per a un futur compartit amb més drets, prosperitat i més llibertats per a les nostres nacions”.