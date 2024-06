L'Aràbia Saudita admet 1.301 morts en el pelegrinatge a la Meca

L’Aràbia Saudita va reconèixer ahir la mort de més de 1.300 pelegrins durant el hajj, el pelegrinatge anual a la Meca, afectats sobretot per l’onada de calor que va elevar les temperatures a gairebé 52 graus. El ministeri de Salut saudita va informar en un comunicat que 1.301 persones van morir durant els ritus del hajj afectades per l’estrès tèrmic, el 83% de les quals no estaven autoritzades per realitzar el pelegrinatge. La gran majoria d’aquests pelegrins van viatjar de forma “irregular” i no van participar amb les delegacions oficials dels seus corresponents països. Les víctimes “caminaven llargues distàncies sota els raigs del sol, sense refugi ni comoditat, i entre ells es trobaven diversos ancians i persones que patien malalties cròniques”, va detallar la nota abans de remarcar “els perills de l’exposició a l’estrès per calor”.

El ministeri va apuntar que es va contactar amb els familiars dels morts després d’identificar-los, una tasca complexa i que va requerir temps “ja que molts dels pelegrins morts no portaven cap dada ni cèdula d’identitat”. “S’han realitzat els tràmits necessaris per identificar-los, sepultar-los i honrar-los a la Meca i se n’han expedit els certificats de defunció”, va afegir.Fonts sanitàries i de seguretat a Egipte van indicar que almenys 672 dels fidels musulmans morts són de nacionalitat egípcia. La gran majoria d’ells van viatjar de forma “irregular”. El Govern egipci va confirmar la mort de 31 pelegrins que viatjaven a la missió oficial a l’Aràbia Saudita, però va admetre que hi ha un “nombre elevat” de fidels morts que van accedir a la ciutat santa sense estar registrats. Indonèsia és el segon país més afectat amb al voltant de 200 morts entre els pelegrins i la segueixen l’Índia, que ha registrat 98, i Jordània, amb 75, tots per “la calor extrema”. Així mateix, el govern de Tunísia va confirmar la mort de 53 tunisians.

Els països compten amb una missió oficial a la Meca en la qual les persones que la conformen tenen els permisos i visats que l’Aràbia Saudita emet exclusivament per al ritual. Tanmateix, a causa del preu elevat d’aquest viatge, que té un cost mitjà de 5.000 dòlars per persona, molts opten per altres vies que el regne saudita considera il·legal. Aquests fidels que van viatjar de forma no oficial, per exemple amb visat de turista, no tenien accés durant el pelegrinatge a les instal·lacions climatitzades ni a tendes de campanya, per la qual cosa els seus únics refugis eren els mateixos carrers de la ciutat més sagrada de l’islam, fuetejats per una calor extrema.