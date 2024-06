Tropes israelianes exhibeixen un palestí ferit lligat al capó d'un vehicle a Cisjordània

Soldats israelians van lligar dissabte un palestí ferit al capó d’un jeep militar i el van exhibir durant una batuda a la ciutat ocupada de Jenín, a Cisjordània. Un vídeo que circula a les xarxes socials mostra un dels veïns de la ciutat, el palestí Mujahed Azmi, malferit i exhibit pels carrers de la localitat mentre estava lligat al capó del vehicle. L’Exèrcit d’Israel va reconèixer ahir que alguns dels seus militars van violar el protocol d’operacions al fer servir com a escut humà el palestí ferit durant la incursió.

L’incident va passar, segons relata Mitja Lluna Roja Palestina, a la ciutat cisjordana de Jenín, concretament a l’àrea de Jabarat. Primer, els militars israelians van impedir als treballadors humanitaris l’accés al palestí i després “van col·locar el ferit a la part davantera d’un jeep militar abans de permetre que els nostres equips el traslladessin a l’hospital”, segons el missatge de Mitja Lluna Roja publicat ahir en el seu compte de X, acompanyat d’un vídeo dels fets.En un comunicat posterior recollit per la cadena nord-americana CNN, les Forces de Defensa d’Israel van reconèixer que les seues forces van violar “ordres i procediments operatius estàndards” i van anunciar el començament d’una investigació. “La conducta de les forces en el vídeo de l’incident no s’ajusta als valors de les FDI. L’incident serà investigat i tractat en conseqüència”, van assegurar els israelians.La relatora especial de les Nacions Unides per al territori palestí ocupat, Francesca Albanese, va condemnar l’incident, que descriu com un exemple “en acció” de la pràctica de l’ús d’escuts humans en el conflicte, prohibida terminantment pel dret internacional. “És sorprenent com un Estat nascut fa setanta-sis anys ha aconseguit posar literalment potes enlaire el dret internacional”, va lamentar. “Això corre el risc de ser el final del multilateralisme, que per a alguns Estats membres influents ja no serveix per a cap propòsit rellevant”, va afegir. D’altra banda, almenys 47 persones van morir i 121 més van resultar ferides durant les últimes 24 hores a la Franja de Gaza a causa dels atacs d’Israel, segons el butlletí diari del ministeri de Sanitat gazià, controlat per Hamas. Amb aquestes xifres, ja són 37.598 els palestins que han perdut la vida i 86.032 els ferits des que va començar la guerra. Així mateix, el màxim responsable diplomàtic de la UE, Josep Borrell, va instar “una vegada més totes les parts a posar fi a aquest cicle de sofriment i destrucció”. A més, va lamentar “la falta de respecte a les resolucions del Tribunal Internacional de Justícia i el Consell de Seguretat de les Nacions Unides”.