Rússia protesta davant dels EUA per l'atac a Sebastòpol amb armes seues

Rússia va protestar ahir davant de l’ambaixadora dels Estats Units, Lynn Trace, per l’ús de míssils ATACMS amb bombes de dispersió en l’atac ucraïnès perpetrat diumenge contra el port crimeà de Sebastòpol que es va saldar amb quatre civils morts.

Segons el Kremlin, els EUA “duen a terme una guerra híbrida contra Rússia i s’han convertit en part del conflicte al subministrar a l’exèrcit ucraïnès l’armament més modern, incloent-hi els míssils ATACMS contra la població de Sebastòpol”. A més, va denunciar que “l’elecció dels objectius i la creació de les missions de vols (dels míssils) és duta a terme per especialistes nord-americans”.El Govern del president nord-americà, Joe Biden, va donar permís a Ucraïna al maig per atacar objectius a Rússia utilitzant armes proporcionades pels EUA, però només si eren objectius militars a la zona fronterera a prop de l’àrea de la regió nord-oriental de Khàrkiv. Tanmateix, aquesta autorització, segons un funcionari nord-americà, no s’estén a míssils de llarg abast com el Sistema de Míssils Tàctics de l’Exèrcit, conegut com a ATACMS, i utilitzats diumenge a Sebastòpol, segons les autoritats russes.Per un altre costat, almenys sis persones van morir i gairebé mig centenar van resultar ferides com a conseqüència de diversos atacs de l’exèrcit rus sobre diferents localitats de la província de Donetsk, al sud-est d’Ucraïna.Per la seua part, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va demanar “purgar” el servei encarregat de la protecció dels alts càrrecs del govern després de la presumpta infiltració de suposats espies russos que ordien un pla per assassinar-lo.

La UE adopta els càstigs contra el gas natural liquat rus

La Unió Europea va adoptar ahir la 14a tanda de sancions contra Rússia per la invasió militar d’Ucraïna, en una ronda que castiga per primera vegada el negoci del gas natural liquat rus i que ampliarà les mesures en marxa per evitar l’elusió de sancions per via terrestre, marítima i aèria.A més a més, els estats membres de la UE van aprovar dedicar 1.400 milions d’euros procedents dels ingressos generats pels béns russos congelats per a ajuda militar a Ucraïna.