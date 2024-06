Fi a cinc anys de bloqueig al CGPJ

El PSOE i el PP van arribar ahir a un acord per a la “immediata” renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el mandat del qual porta caducat més de cinc anys, i per “reforçar la independència” del Poder Judicial, dos qüestions que es portaran a terme de forma “simultània” i que seran ratificades en una sessió del Congrés prevista per al juliol, segons van indicar ambdós partits. L’acord aborda, així mateix, altres qüestions, com la reforma de l’Estatut del Ministeri Fiscal, perquè no pugui ser proposat com a fiscal general qui “en els cinc anys anteriors” hagi tingut un càrrec polític; o la creació d’una comissió de qualificació al CGPJ per garantir que els nomenaments judicials siguin “objectius” i basats en les trajectòries professionals, evitant així les denominades “portes giratòries” als tribunals. Per la seua part, al president del Tribunal Suprem no l’assenyalarà el Govern central, sinó que seran els nous vocals del CGPJ els encarregats d’elegir-lo.

Aquest pacte es va forjar en una reunió ahir a Brussel·les en la qual van participar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el vicesecretari d’Acció Institucional del Partit Popular, Esteban González Pons, juntament amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová.Aquest acord permetrà, segons el PP, emprendre ja en un ple extraordinari al Congrés al juliol l’elecció dels membres de l’òrgan de govern dels jutges i els passos per modificar la llei orgànica del Poder Judicial per “reforçar” la seua independència. Concretament, els dos partits han pactat la llista amb 20 nous vocals del CGPJ, dels quals van destacar el seu perfil “independent”. Hauran d’aconseguir una majoria qualificada de tres cinquenes parts per aprovar-ne els nomenaments. Els candidats s’elegiran per part del Congrés i del Senat a partir del sistema actual, amb la previsió que puguin començar a treballar al juliol.Bolaños va defensar que, després de cinc anys de bloqueig al CGPJ, “hem recuperat la normalitat en els tres poders” d’Espanya, i Pons va dir que “la justícia espanyola inicia el camí d’una vida allunyada de la política i de la influència dels polítics”. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar que “sabem distingir entre l’oposició al Govern i la lleialtat a l’Estat”.D’altra banda, ERC i Junts van retreure al president espanyol, Pedro Sánchez, que el seu anunci de regeneració democràtica hagi acabat en un pacte amb el PP per “repartir-se el CGPJ”.

Vint nous vocals del Poder Judicial amb canvi al TC

El pacte segellat entre PSOE i PP inclou una llista amb els 20 nous vocals del Consell General del Poder Judicial. Setze procedeixen de la carrera judicial o fiscal, entre els quals Gema Espinosa, l’esposa del magistrat del Tribunal Suprem i instructor del procés Pablo Llarena. A la llista també hi ha Isabel Revuelta, lletrada de la Comissió de Justícia del Congrés que va firmar l’informe que dubtava de la constitucionalitat de l’amnistia. D’altra banda, PSOE i PP van pactar nomenar l’actual vocal del CGPJ José María Macías com a magistrat del Tribunal Constitucional.