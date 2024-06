L'exconseller Buch i el mosso d'esquadra que va escortar Puigdemont, primers amnistiats

L’exconseller d’Interior Miquel Buch i el sergent dels Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, condemnats per malversació i prevaricació pel cas de l’escorta de l’expresident Carles Puigdemont fora de l’Estat, es van convertir ahir en els primers afectats pel procés a ser amnistiats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va decidir aplicar la llei a Buch, que el setembre del 2023 va ser condemnat a quatre anys i mig de presó i 20 d’inhabilitació per nomenar com a assessor Escolà, que feia d’escorta de Puigdemont quan aquest se’n va anar a l’exili el 2017. En la mateixa línia, el tribunal va amnistiar el sergent dels Mossos, condemnat pels mateixos delictes que Buch a quatre anys de presó i 19 d’inhabilitació.

En la resolució, el TSJC declara l’extinció de les responsabilitats penal i civil, declara d’ofici les costes processals i aixeca qualsevol mesura cautelar que es pogués haver decretat. Entre Buch i Escolà havien d’indemnitzar la Generalitat amb 52.712 euros, la mateixa quantitat que es va dedicar a pagar els salaris d’Escolà com a assessor d’Interior. En aquest cas, els quatre magistrats de la sala d’apel·lacions van interpretar unànimement que la malversació s’ha d’incloure en la llei, ja que no hi va haver enriquiment personal. Creuen que el sou que Escolà va percebre per protegir Puigdemont va ser destinat a cobrir els fets amnistiables, és a dir, a promoure la independència de Catalunya.L’alt tribunal català també va amnistiar 16 independentistes condemnats per aldarulls en set protestes pel procés a Barcelona entre 2018 i 2020. Es tracta de casos que la sala d’apel·lacions del TSJC tenia sobre la taula pendents de recursos contra les condemnes imposades per l’Audiència de Barcelona i sobre els quals s’havia demanat l’amnistia per part de les defenses. A tots els absol de les responsabilitats penals i de les econòmiques que no siguin les indemnitzacions a policies lesionats, que queden fora de la llei.Així mateix, la Fiscalia es va oposar que el Tribunal de Comptes plantegi una qüestió prejudicial sobre l’amnistia davant del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) en el marc del procediment comptable contra més de trenta exalts càrrecs catalans sobre la desviació de fons públics per al procés. El fiscal va considerar que “no es presenten els pressupostos exigits per la normativa aplicable i les recomanacions del TJUE” per consultar la norma davant de la Justícia europea.

Òmnium i l’ANC volen que la llei s’apliqui en tots els casos possibles

Òmnium i l’ANC van celebrar ahir la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) i, després de reclamar que l’amnistia a l’exconseller Buch “no sigui una anomalia”, van advertir que “els jutges han d’aplicar la llei d’amnistia fins a l’últim activista independentista”. El president d’Òmnium, el lleidatà Xavier Antich, va insistir a defensar que “l’amnistia és i ha de ser una victòria i una eina col·lectiva”, i va afegir: “Vetllarem perquè ningú no se’n quedi fora.” Per la seua part, l’ANC va reclamar que el cas de Buch i Lluís Escolà “marqui el camí cap a l’amnistia total i el final de la repressió espanyola”.Per la seua part, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, va afirmar que “l’amnistia comença a donar els seus fruits”, i va afirmar que amb la decisió del TSJC “es comença a fer justícia per acabar amb la persecució i el sofriment de tantes famílies”.