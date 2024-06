Turull responsabilitza Illa d'una eventual repetició electoral

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va insistir ahir a defensar que Carles Puigdemont ha de ser el pròxim president de la Generalitat, i va subratllar que “si arribem a un acord amb ERC”, el líder del PSC, Salvador Illa, “decidirà si anem o no a eleccions”.

En cas d’un acord entre els partits independentistes per a la investidura de Puigdemont, Junts encara necessitaria l’abstenció dels socialistes perquè la candidatura prosperés. En aquest sentit, Turull va insistir, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que serà Illa qui decideixi “si la investidura col·lapsa o no”.

En cas de repetició electoral, el secretari general de Junts va confiar que el seu partit, ERC i la CUP comparteixin “més complicitats que retrets, si bé va afirmar que parlar ara d’una llista unitària independentista és “començar la casa per la teulada”. En aquest sentit, Turull va reiterar que la seua prioritat és arribar a un acord per assegurar un Govern “netament independentista”, i va remarcar que ja existeixen converses “honestes” amb els republicans.D’altra banda, mentre el Govern català insisteix en la necessitat de negociar amb l’Estat un model de finançament singular per a Catalunya, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va confiar que ERC i Junts mantinguin el seu “compromís” de separar la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2025 de la investidura.Per la seua part, la Mesa del Parlament ha activat el mecanisme per habilitar la possibilitat de convocar un ple d’investidura la primera quinzena d’agost, període en què habitualment no hi ha activitat parlamentària. La Cambra obrirà avui el compte enrere de dos mesos per elegir president amb un ple en el qual els grups tindran cinc minuts per intervenir.