Catalunya rebutja la proposta del govern espanyol sobre el repartiment de menors immigrants

El Govern ha rebutjat aquest dijous la proposta del govern espanyol sobre el repartiment dels menors immigrants en els termes plantejats ja que "no dona la resposta adequada a les circumstàncies en les quals es troba la Generalitat a l’hora de gestionar aquesta qüestió".

En un comunicat, el Govern ha informat que manté la interlocució amb el govern espanyol perquè s’introdueixin modificacions en el text proposat de reforma de la Llei d’Estrangeria, perquè es reconegui la singularitat de Catalunya en l’acollida dels menors estrangers arribats de les Canàries, Ceuta, Melilla i altres territoris.

Aquest dijous Junts ha comunicat que manté el seu 'no' al pla de l’executiu espanyol per repartir aquests joves. Fonts de la formació han apuntat que només donaran suport al text que el Ministeri vol portar al Congrés abans de l’estiu com a reforma legal, si exclou Catalunya de la distribució.