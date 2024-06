ERC insisteix en la “sobirania fiscal” per a Catalunya i Montero apunta a l'Estatut

El diputat d’ERC al Congrés Francesc-Marc Álvaro va advertir ahir la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, que “sense sobirania fiscal per a Catalunya no facilitarem cap investidura” al Parlament, a la qual cosa la dirigent socialista va respondre afirmant que el PSOE “no comparteix” el “model de concert econòmic o similar” que reclamen els republicans. Amb tot, Montero va defensar donar resposta a les “singularitats” de Catalunya en matèria de finançament. “Cal complir l’Estatut, que va fixar algunes posicions en aquestes matèries”, va concloure. En aquest context, fonts de Moncloa creuen que ERC exigirà el concert econòmic català mentre hi hagi amenaça de noves eleccions a Catalunya, però asseguren que el Govern central no acceptarà aquesta exigència.

En un altre ordre de coses, el Govern espanyol va informar ahir que Catalunya rebrà fins a 25.645 milions d’euros en concepte d’entregues a compte, un 9,7% més que el 2023. Són fons que el Govern rep per avançat del sistema de finançament autonòmic i que serveixen per cobrir necessitats i prestar els serveis públics que són de la seua competència. Catalunya rebrà en total 29.846 milions corresponents al sistema de finançament autonòmic.