La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia als CDR acusats de terrorisme de 'l'operació Judes'

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) ha demanat aquest dijous aplicar la llei d'amnistia als CDR acusats de terrorisme de 'l'operació Judes'. Segons ha indicat la tinent fiscal Marta Durántez en la vista prèvia al judici que ha tingut lloc a Madrid, se'ls pot incloure tenint en compte que els fets i les dates entren dins del radi d'aplicació de la norma. El Ministeri Públic, que havia demanat fins a vint-i-set anys de presó per alguns dels encausats en el seu escrit d'acusació, aposta ara per declarar "extingida la responsabilitat penal" i el sobreseïment de les actuacions del cas. Amb aquest pas, la Fiscalia compleix el criteri imposat per la Fiscalia General de l'Estat, favorable a l'aplicació de l'amnistia.

Les defenses, a favor de l'amnistia

En els torns d'intervenció que han obert la vista, les defenses dels CDR han argumentat que se'ls pot aplicar l'amnistia tenint en compte que els fets pels quals se'ls acusa entren dins de l'àmbit temporal i temàtic de la norma. "És indubtable", ha asseverat el lletrat Carlos Hurtado. Així mateix, ha recordat que no es donen cap de les exclusions que preveu la llei, com seria la tortura, la mort o el terrorisme amb violació dels drets humans. També han demanat aixecar totes les cautelars i eliminar els antecedents policials dels acusats.

Per la seva part, el lletrat Xavier Monge ha ressaltat que, amb la llei a la mà, queda clar que els fets investigats "encaixen perfectament" en l'amnistia. "És difícil defensar que s'hagi produït cap vulneració d'un dret humà, més encara quan no es fa cap acusació per cap delicte pel dret a la vida, la integritat física o la dignitat humana. Tampoc es demana cap responsabilitat civil, per què no hi ha hagut cap dany", ha manifestat.

"La pregunta és: hi ha hagut alguna víctima? No. Hi ha alguna acusació particular? No, la que hi ha és particular. S'ha sol·licitat alguna responsabilitat civil? Tampoc. Per què? Perquè no hi ha cap víctima", ha afirmat per la seva part el lletrat David Aranda. Així mateix, ha recordat que les organitzacions de defensa de les víctimes del terrorisme a Catalunya hi consten víctimes d'ETA o DAESH, però cap dels CDR.

L'acusació popular nega la llei

L'acusació popular –que representava organitzacions com Vox o l'entitat 'Dignitat i Justícia', entre d'altres– s'ha quedat sola defensant que l'amnistia no es pot aplicar al cas de 'l'Operació Judes'. "Demanem que s'acordi la no aplicació i es declari la incompatibilitat de la llei amb el dret europeu i la Constitució", ha remarcat l'advocat Juan Ignacio Fuster Fabra. Finalment, ha conclòs agraint als cossos de seguretat i la Justícia que "evités" que s'arribés a produir cap atemptat per part dels CDR.