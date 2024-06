L'OTAN nomena Mark Rutte com el seu nou secretari general

L’OTAN va elegir ahir el primer ministre en funcions dels Països Baixos, Mark Rutte, com el seu pròxim secretari general a partir de l’1 d’octubre vinent, quan agafi el relleu del noruec Jens Stoltenberg després de deu anys de mandat i amb el gran desafiament de dissuadir l’amenaça de Rússia.

Els ambaixadors dels 32 aliats van tancar així diversos mesos d’incertesa sobre el successor de Stoltenberg, després que la setmana passada retirés la seua candidatura el president romanès, Klaus Iohannis, deixant Rutte com l’únic aspirant.Rutte ja comptava des del principi amb el suport dels Estats Units i a poc a poc es va anar guanyant el d’aliats més reticents, com Turquia o Hongria. La seua animadversió a Rússia ve de lluny ja que 14 anys com a primer ministre dels Països Baixos van estar marcats entre d’altres pel cas del vol MH17 de Malaysia Airlines, un avió que el 2014 va ser abatut per un míssil rus quan sobrevolava Ucraïna. Entre els 298 morts hi havia 196 neerlandesos, detalla AFP.El seu nomenament va ser rebut amb satisfacció entre els països aliats i amb el lògic rebuig per part de Rússia, la principal amenaça en l’actualitat per als aliats. El Kremlin va restar importància al nomenament de Rutte, ja que considera que aquesta “aliança hostil” seguirà amb les seues actuals polítiques, que segons Moscou passen per limitar el marge d’acció de Rússia.Els líders de l’Aliança ratificaran la seua elecció en la cimera que celebraran del 9 a l’11 de juliol a Washington.