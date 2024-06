PSOE i PP acceleren la reforma del CGPJ, que volen aprovar al juliol

PSOE i PP volen accelerar la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), pactada dimarts, i van registrar ahir el text al Congrés amb la previsió que la Cambra l’aprovi abans del 23 de juliol, l’últim ple previst abans de l’aturada estiuenca. Segons consta en el pacte entre els dos partits, existeix el compromís d’aprovar la proposició de llei del Poder Judicial, els nous candidats a vocals i el candidat a la vacant del Tribunal Constitucional de forma simultània. En aquest context, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, va informar ahir als portaveus parlamentaris que el ple es reunirà els pròxims 4, 11, 17 i 23 de juliol. Segons van confirmar fonts de la Cambra, el dia 4 es votaria la presa en consideració de la norma, el dia 11 es faria el debat d’esmenes a la totalitat i el 23 es votarien els nomenaments i el text definitiu de la normativa del CGPJ. El text s’enviaria després al Senat, que segons aquest calendari donarà el vistiplau el dia 31.

Amb la suma dels seus vots, el PP i el PSOE tenen assegurat superar totes les votacions en les diferents fases del procediment parlamentari i tenen compromès que no s’acceptarà cap esmena que no porti la firma dels dos partits.Després de l’acord assolit dimarts, el president interí del CGPJ, Vicente Guilarte, va afirmar que ara “cal avançar” a “despolititzar la justícia plenament”, amb especial atenció als nomenaments que afrontarà el futur òrgan de govern dels jutges.Per una altra banda, PSOE i PP van tornar a llançar-se ahir retrets al Congrés després d’haver tancat el dia anterior el pacte pel CGPJ. El president espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar que “tant de bo aquest sigui el primer de molts altres acords” i va dir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Benvingut a l’acord, benvingut al compliment de la Constitució.” Al seu torn, el popular va assegurar que ell ha complert amb el seu “deure” i va exigir la dimissió del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, “pels seus escàndols”.Per la seua part, Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNB i Podem van lamentar que l’acord no suposa cap avenç perquè no reflecteix la pluralitat del Congrés.