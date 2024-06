Ribera no recollirà l'acta com a eurodiputada amb la vista posada en la Comissió

La vicepresidenta tercera del Govern espanyol, Teresa Ribera, que va encapçalar la candidatura del PSOE en les eleccions europees del 9 de juny, va afirmar ahir al Congrés que no recollirà la seua acta d’eurodiputada i va defensar que aquest va ser el seu pla des del principi i que no ho va ocultar. Ho va explicar en resposta al portaveu del PP, Miguel Tellado, que li va preguntar havia estat “un frau electoral” o pensava prendre possessió del seu escó dilluns, quan la Junta Electoral Central planeja citar tots els eurodiputats espanyols electes.

Ribera, que per assumir l’escó hauria de deixar el Govern espanyol per incompatibilitat recollida en les normes europees, va donar a entendre d’aquesta manera que el seu objectiu és postular-se com a comissària europea, la qual cosa li permetria romandre a l’Executiu central fins al seu hipotètic nomenament a Europa, que podria donar-se al setembre.