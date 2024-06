El Congrés aprova la llei de paritat, en la qual es cola el sostre de despesa

El grup socialista es fotografia davant la Porta dels Lleons del Congrés per celebrar la llei. - EFE

El Congrés dels Diputats va aprovar ahir per 178 vots a favor, 137 en contra (PP) i 33 abstencions (Vox) la llei de paritat, una norma que el Govern va aprofitar per colar-hi una esmena que elimina la capacitat del Senat (controlat pel PP) de vetar definitivament el sostre de despesa, pas previ a l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2025.

La llei de paritat, que estableix que almenys un 40% dels càrrecs directius de les grans empreses i institucions han d’estar ocupats per dones, i també el sostre de despesa es debatran ara al Senat abans de tornar al Congrés per a l’aprovació definitiva. Així mateix, al BOE es va publicar l’ordre que dona el tret de sortida als Pressupostos Generals del 2025, els primers amb les noves regles fiscals, i que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, diu que vol tenir a punt a l’octubre.