Govern i Junts rebutgen el pla estatal per al repartiment de 6.000 menors migrants no acompanyats

El departament de Drets Socials de la Generalitat va exigir ahir que el pla de l’Estat per repartir els 6.000 immigrants menors no acompanyats que es troben a les Canàries sigui “just i equilibrat” i estigui acompanyat del finançament necessari per poder atendre aquests joves.

En un comunicat, la conselleria va rebutjar la proposta del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al considerar que “no dona una resposta adequada a les circumstàncies amb què es troba la Generalitat a l’hora de gestionar aquesta qüestió”.

Així mateix, va sol·licitar que es tingui en compte la “singularitat” de Catalunya en l’acollida de menors nouvinguts, no només procedents de les illes Canàries, Ceuta i Melilla, sinó també d’altres territoris d’Espanya. A més, va exigir que es respectin les competències catalanes exclusives en matèria d’infància i “s’eviti la imposició unilateral de l’Estat en el repartiment dels menors”.

Per la seua part, Junts va comunicar que manté el seu rebuig del pla de l’Executiu espanyol, i fonts de la formació van apuntar que només donaran suport al text si inclou una disposició addicional que eximeixi expressament Catalunya de l’obligatorietat d’acollir els menors.

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va retreure a Junts la seua postura i va reclamar a les comunitats autònomes que “siguin conscients de la situació complicada” de les Canàries.

Per un altre costat, Vox no tanca la porta a trencar amb el PP en les autonomies en les quals cogovernen si accepten la reforma de la Llei d’Estrangeria per al repartiment de menors migrants no acompanyats.