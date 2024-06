detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

"Reemplaçaran Joe Biden?", va ser la gran pregunta que va envair dijous l’ambient després d’una nit negra per al president dels Estats Units a Atlanta, on va perdre clarament el primer debat presidencial contra el seu rival, l’exmandatari republicà Donald Trump. Tots els ulls estaven posats en el vigor de Biden, que amb 81 anys és el president de més edat de la història, i els pitjors presagis es van complir. Malgrat haver-se tancat durant gairebé una setmana amb el seu equip per preparar-se per a una jornada històrica, va aparèixer amb la veu ronca, lent, cansat i amb dificultat per concloure algunes frases.

Trump, només tres anys més jove, va tornar a repetir moltes de les falòrnies que el caracteritzen i va evitar respondre les preguntes més incòmodes dels moderadors, però se'l va veure més contingut del que s’esperava i molt més enèrgics que el seu rival. En un lapidari plànol final del debat, es va mostrar a la primera dama, Jill Biden, ajudant el seu espòs, que tenia moltes dificultats per baixar les escales de l’escenari i anar a acomiadar-se dels moderadors.

El pànic s’havia apoderat de la campanya de Biden enmig del debat i el seu equip es va afanyar a justificar que el mandatari va tenir una grip durant la setmana, però el mal ja estava fet.

Els republicans, exultants

Els republicans no van tardar a fer llenya de l’arbre caigut i diversos aliats de Trump van sortir ràpidament a cantar victòria a la 'spin room', una sala de premsa instal·lada en un estadi contigu als estudis de la CNN on es va emetre el cara a cara. "Aquest home no pot seguir com a president dels Estats Units, estic molt preocupat per aquest país. No crec que pugui seguir ni durant els sis mesos que li queden en el càrrec", va dir Vivek Ramaswamy, qui es va enfrontar a Trump en les primàries republicanes i ara és un dels seus acòlits més importants. Els senadors republicans Marc Rubio i Tim Scott passejaven per la sala repetint que va ser una victòria aclaparadora de Trump, de qui ambdós aspiren a ser vicepresidents en un segon mandat. Matt Gaetz, congressista de l’ala més radical dels republicans, no va tardar a verbalitzar davant de la premsa el que molts estaven pensant. Va opinar que d’aquí a uns dies s’obrirà una batalla interna en el Partit Demòcrata per reemplaçar el president.