Agrupació Nacional és la guanyadora de la primera volta de les legislatives franceses, segons projeccions

El partit d’extrema dreta Agrupació Nacional ha estat el més votat en la primera volta de les eleccions legislatives franceses celebrada aquest diumenge amb un 33 per cent de vots, per davant de la coalició d’esquerra Nuevo Frente Popular (NFP, 28,5 per cent) i la centrista Junts per la República (22 per cent).

La projecció apunta que el grup que lideren Marine Le Pen i Jordan Bardella podria aconseguir entre 260 i 310 escons, la qual cosa implica una possible majoria absoluta i la formació d’un govern monocolor en una Assemblea Nacional que compta amb 577 escons. La majoria absoluta està en els 289 diputats, segons l’estudi d’Elabe.

El NFP aconseguiria entre entre 115 i 145 escons, mentre que la coalició centrista donada suport pel president, Emmanuel Macron, aconseguiria entre 90 i 120 escons, molt lluny dels 245 actuals.

Per darrere de les tres forces principals se situen Los Republicanos amb un 10,5 per cent de vots, altres (regionalistes, ecologistes, 2 per cent), extrema esquerra (1,5 per cent), esquerra diversa i dissidents del NFP (1,5 per cent), Recuperació (0,5 per cent) i alguns de sobiranistes i de dreta (0,5 per cent).