Comitè de crisi a Igualtat pels sis últims assassinats

El Ministeri d’Igualtat analitzarà demà en un comitè de crisi les circumstàncies dels últims casos de violència masclista ocorreguts en els últims mesos i després d’un cap de setmana especialment tràgic, que ha deixat quatre dones assassinades i dos nens a Conca, Granada i Màlaga. Una reunió que ja va ser anunciada dijous passat per a la setmana que ve, quan es va conèixer que només a l’abril el nombre de víctimes va ascendir a set, però que s’ha tornat encara més urgent després dels sis assassinats descoberts entre divendres a la nit i dissabte.

El cos d’Ammal, de 30 anys, va ser trobat al costat dels dels seus dos fills, de 5 i 8, en un bagul a Las Pedroñeras (Conca); Laura, de 20 anys, va ser assassinada juntament amb la seua mare a la casa d’ambdós a Zafarraya (Granada) i Petri, de 76, va ser escanyada per la seua parella a Fuengirola (Màlaga). Només en el cas de Conca la víctima era dins del sistema de protecció VioGén i constava una ordre d’allunyament, mentre que contra els altres agressors no constaven denúncies prèvies. En cas de confirmar-se la naturalesa masclista d’aquests assassinats, la xifra de dones que han perdut la vida en mans de la parella o exparella en el que portem d’any ascendiria a 20 i els menors víctimes mortals de violència vicària a 15.Preguntada per aquesta reunió, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va assenyalar que servirà per “analitzar les circumstàncies que envolten cada cas”: si existien denúncies prèvies, si s’havia interposat una ordre d’allunyament contra l’agressor, quin tipus de protecció tenien les víctimes o si existien elements de guarda i custodia, va apuntar com a exemple. La ministra va recordar que l’època estival és un període “especialment complicat”, malgrat que també els instruments de prevenció es “reforcen”; “però mai no seran suficients”, va lamentar.