L'Aràbia Saudita tem una “guerra total” a la frontera del Líban

L’ambaixada de l’Aràbia Saudita al Líban va instar dissabte els seus ciutadans presents en territori libanès a abandonar “immediatament” el país davant les creixents hostilitats entre el partit-milícia xiïta Hezbollah i l’Exèrcit d’Israel, des que es va desencadenar l’ofensiva a la Franja de Gaza arran dels atacs de Hamas del 7 d’octubre. Així mateix, la diplomàcia saudita va demanar a “tots” els seus nacionals que s’abstinguin de viatjar al Líban enmig dels creixents enfrontaments a la seua frontera sud i davant del temor cada vegada més gran que es desencadeni una “guerra total” entre les dos parts. Per la seua part, el ministre d’Exteriors d’Israel, Israel Katz, va avisar per partida doble l’Iran que atacarà Hezbollah “a plena potència” si la milícia xiïta no es retira del sud del Líban i va assegurar a Teheran que serà “destruït” si persisteix en les seues amenaces. Katz va respondre en aquests termes a una declaració de la missió de l’Iran davant de Nacions Unides en la qual assegurava que, si Israel iniciava una “agressió militar integral” contra el Líban, “totes les opcions, inclosa la plena participació de l’eix de la resistència, estarien sobre la taula”. El Govern israelià veu pròxim un canvi de fase en la guerra en Gaza, i ahir el cap de l’Executiu tenia previst reunir-se amb el Comando Sud i el ministre de Defensa, Yoav Gallant, per valorar la transició a la “fase C” del conflicte. A la ciutat de Rafah, les forces armades busquen obtenir el control total del territori. D’altra banda, milers de jueus ultraortodoxos o haredim es van manifestar ahir a la plaça Sabbat de Jerusalem per protestar contra la sentència del Suprem israelià per la qual haurien de fer obligatòriament el servei militar, del qual ara són exempts.

Un ministre ultra israelià demana l’execució dels presos palestins

El ministre israelià de Seguretat Nacional, l’ultradretà i colon Itamar Ben-Gvir, va demanar ahir l’execució dels presos palestins “amb trets al cap”, en un vídeo que va ser difós per mitjans israelians.“S’haurien de disparar bales al cap dels presoners, en lloc de donar-los més menjar”, indica al vídeo Ben Gvir, que el gener de l’any 2023 ja havia proposat una llei de pena de mort només per a palestins i que va arribar a aprovar-se en primera lectura dos mesos després.