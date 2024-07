Pau Juvillà rebutja ser amnistiat i porta la condemna a Estrasburg

Pau Juvillà rebutja ser amnistiat. L’exdiputat de la CUP al Parlament i exedil a la Paeria va anunciar ahir en una roda de premsa davant dels jutjats del Canyeret la negativa a acollir-se a aquesta mesura i va explicar que ha presentat una demanda davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d’Estrasburg contra Espanya per vulneració de la “llibertat ideològica i llibertat d’expressió”.

El febrer passat, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna de sis mesos d’inhabilitació i multa de 1.080 euros per no treure els llaços grocs de la finestra del seu despatx de la Paeria en la campanya de les eleccions generals de l’abril del 2019, quan era edil de la CUP. La defensa de Juvillà va presentar un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional que, segons va explicar el seu advocat, Carles López, va ser inadmès a tràmit. Paral·lelament, “el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens va demanar que ens pronunciéssim sobre la possibilitat d’acollir-nos a l’amnistia. I ens hi hem oposat, perquè la sentència ja està executada i perquè podia ocasionar una pèrdua d’oportunitat davant de la demanda que hem presentat en les instàncies europees”, va dir el lletrat. Pau Juvillà espera que el Tribunal Europeu de Drets Humans dicti “una sentència contra Espanya, que estableixi precedent i això no torni a passar mai més”.Per la seua part, Dani Cornellà, diputat de la CUP al Parlament, va reclamar que els policies que “van infligir agressions quedin exempts de l’amnistia. En cap cas no es contempla en la llei el delicte de maltractament o tortura que van infligir”, va afirmar.D’altra banda, l’Audiència de Lleida ja treballa en l’aplicació de l’amnistia en casos a la demarcació, com va avançar SEGRE divendres passat. Així mateix, un és el cas, pendent de judici, en el qual hi ha un agent de la Policia Nacional acusat d’agredir Enric Sirvent durant l’1-O al Centre Cívic de la Mariola. Presumiblement les acusacions s’hi oposaran. La norma beneficiarà una seixantena de lleidatans. En canvi, el Tribunal Suprem va acordar ahir no aplicar l’amnistia a Carles Puigdemont i manté l’ordre de detenció (per a més informació, a la pàgina 21).