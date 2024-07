Sánchez encoratja un pacte ERC-PSC recordant l'“abandó” de Junts

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va instar ahir ERC a apostar per un acord “transversal” amb el PSC que permeti investir Salvador Illa. En una entrevista en la Cadena SER, es va mostrar optimista sobre aquesta possibilitat i va fer un reconeixement de la tasca d’ERC per fer possible la seua investidura i les polítiques progressistes de l’Executiu espanyol. “Després de la mala experiència del Govern de coalició entre ERC i Junts”, va afirmar, ara “cal canviar el pas, obrir una nova etapa i que hi hagi un enteniment transversal liderat per PSC i ERC”. En tot cas, Sánchez va desvincular aquesta negociació de la del nou finançament, que inclourà, va dir, les “singularitats” de tots els territoris, però que s’haurà de negociar de forma “multilateral”.

Els republicans s’han donat de marge aquest mes de juliol per arribar a un acord, ja sigui amb socialistes o amb juntaires, per provar d’evitar una repetició electoral. En aquest context, l’expresident Carles Puigdemont es va reunir diumenge amb el que va ser líder d’ERC, Oriol Junqueras, a Waterloo per provar d’atansar postures, segons va avançar el diari La Vanguardia. Aquesta hauria estat la primera trobada entre tots dos dirigents des del 2017. Per la seua part, la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va assegurar que veu factible un preacord abans de l’agost. D’altra banda, la Junta Electoral Central ha imposat una multa de 1.500 € a Sánchez per donar suport a Illa durant un viatge oficial a Doha el passat 3 d’abril, en plena precampanya.

El president surt en defensa del fiscal general i de la seua dona

Pedro Sánchez va expressar ahir el seu ple suport al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, i no veu motius perquè dimiteixi si és imputat per la filtració de dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez va voler cridar l’atenció sobre l’origen de la polèmica, assegurant que García Ortiz va pretendre defensar la Fiscalia de Madrid publicant una nota aclarint una notícia falsa “que surt de la mà dreta d’Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, per provar de desinformar sobre un cas que l’afecta directament”. El president va sortir també en defensa de la seua dona, Begoña Gómez, afirmant que no hi ha “absolutament res” que es pugui retreure a la seua activitat professional i va assegurar que el que hi ha són poders “alineats” amb una “estratègia judicial d’assetjament i atac” contra el seu Govern i contra ell. Begoña Gómez està cridada a declarar al jutjat aquest divendres per presumptes delictes de corrupció i tràfic d’influències.

El pla de regeneració limitarà els fons a mitjans

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que posaran un límit al finançament amb fons públics dels mitjans de comunicació digitals que segons el seu parer “no tenen lectors”, i als quals s’ha referit com “pseudomitjans”. Aquesta serà una de les mesures que inclourà el paquet de propostes per a la “regeneració democràtiques” que presentarà en una compareixença al Congrés dels Diputats el proper 17 de juliol. El cap de l’Executiu proposarà una modificació de la llei de publicitat institucional per incorporar “transparència” en el finançament amb recursos públics dels mitjans digitals perquè, segons va dir, “no és acceptable que, amb recursos públics, es financin la desinformació i les mentides”. El PP va acusar de manera immediata el cap de l’Executiu d’impulsar una “caça de bruixes” i de perseguir la premsa crítica amenaçant amb l’“asfíxia econòmica” els mitjans que “no oculten la corrupció del Govern, del PSOE i de la família del mateix Sánchez”. Els populars van mostrar així el seu rebuig del pla de “regeneració” que presentarà.