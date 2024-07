El Suprem dels EUA declara immune Trump durant la seua presidència

El Tribunal Suprem dels Estats Units va avalar ahir que l’expresident Donald Trump comptava amb certa immunitat durant el seu temps al capdavant de la Casa Blanca i dilata el procés penal davant la Justícia pels càrrecs presentats contra el magnat novaiorquès per provar suposadament de revertir els resultats electorals després de les eleccions del novembre del 2020 en què va perdre contra l’actual president, Joe Biden.

La cort ha dictaminat així que Trump gaudeix, efectivament, de la immunitat reservada als EUA al president durant els actes oficials, si bé apunta que no tots els actes en què va participar l’exmandatari poden ser qualificats d’aquesta forma, per la qual cosa descarta la tan anhelada immunitat total sol·licitada per Trump per evitar ser jutjat just abans que se celebrin les eleccions del mes de novembre vinent.Aquesta decisió dificulta que sigui jutjat en relació amb l’assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021, en el qual van morir cinc persones –un d’ells un agent de policia– i 14 més van resultar ferides.L’expresident nord-americà va qualificar de “victòria per a la democràcia” la decisió del Tribunal Suprem. “Gran victòria per a la nostra Constitució i democràcia. Orgullós de ser nord-americà!”, va apuntar el republicà a través d’un missatge, en lletres majúscules, a la xarxa social Truth Social.D’altra banda, Steve Bannon, exassessor de Trump a la Casa Blanca i una de les figures més influents de la ultradreta nord-americana, va arribar ahir a la presó federal de Danbury, a Connecticut, per complir una condemna de presó de 4 mesos per desacatament al Congrés al no acudir a una citació davant d’un comitè que investigava l’assalt al Capitoli del 2021.